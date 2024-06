'Russell ontsnapt aan arrestatie in Canada na onderonsje met politie'

George Russell wist op zaterdag in Montreal de pole position te pakken, maar de Brit kon bijna niet deelnemen aan de derde training, maar ook de kwalificatie. Zo ging de Mercedes-coureur op weg naar het circuit, maar werd hij staande gehouden door de Canadese politie.

Mercedes wist in Canada tot verbazing van vriend en vijand hoge ogen te gooien. Lewis Hamilton was al het hele weekend snel, maar het was Russell die uiteindelijk de snelste tijd wist te rijden in Q3. Max Verstappen had overigens precies dezelfde tijd gereden, maar Russell zette het rondje simpelweg eerder neer dan de Nederlander en dus mag hij vanaf P1 gaan beginnen.

Russell pakte verkeerde route naar circuit

Formule 1-fotograaf Kym Illman onthult op zijn YouTube-kanaal dat Russell ontsnapt is aan een arrestatie en dat had alles te maken met een gewijzigde verkeerssituatie. Russell ging zaterdagochtend, via de gebruikelijke route, naar het Circuit Gilles Villeneuve, maar werd staande gehouden, omdat de verkeerssituatie was gewijzigd. De polesitter was in de veronderstelling dat de route die hij had gekozen, nog steeds beschikbaar was, maar dat bleek dus niet zo te zijn.

Ontsnapt aan arrestatie

Illman vertelt dat de agenten woedend waren en dat een van hen zelfs "een penning gooide" naar de 26-jarige coureur. "Het klinkt alsof het hem niet kon schelen dat hij een F1-coureur was", zo vertelt de fotograaf. Uiteindelijk gaf de entourage van Russell de fout toe en Illman benadrukt dat de Mercedes-coureur veel geluk heeft gehad en dus ontsnapt is aan een arrestatie. Het onderonsje met de politie heeft Russell overigens niet zijn stuk gebracht, want met een 1:12.000 wist hij de pole position te pakken.

