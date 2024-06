Max Verstappen won zondag de F1 Grand Prix van Canada, ondanks dat hij vanaf P2 begon en twee safety cars moest overwinnen. De Nederlander was dan ook tevreden na de race, die hij dit jaar voor het derde seizoen op rij heeft gewonnen.

Na de race analyseerde Verstappen meteen zijn race, die net zoals bij alle andere coureurs vol zat met duels en chaos. "Het was een bizarre race. Er gebeurde heel veel en wij hebben het als team erg goed gedaan vandaag. We bleven rustig, we gingen op het juiste moment naar binnen en de safety cars pakten goed uit voor ons. Zelfs daarna hebben we het gat goed weten te controleren. Fantastisch. Het was heel leuk. Dit soort races heb je soms even nodig."

Verstappen ziet nog ruimte voor verbetering bij Red Bull

Verstappen vond het ook leuk dat zowel Mercedes als McLaren op verschillende momenten in de race hem konden uitdagen en dit voor duels zorgde. Verstappen zag ook dat McLaren en Mercedes sterk waren. "Zeker, op verschillende momenten in de race ook nog eens. Het was erg leuk om zo te racen." Verstappen werd ook gevraag naar zijn probleem met de wielophanging, iets wat de Nederlander zelf niet echt een probleem wilde noemen. "Het was niet per se een probleem. We weten wat het is en gaan eraan werken. Voor nu is de zege het belangrijkst en we hebben nu nog veel ruimte voor verbetering."

