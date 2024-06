Sergio Pérez heeft een contractverlenging getekend bij Red Bull Racing. De details hierover waren nog niet helemaal duidelijk, maar dankzij teambaas Christian Horner, die zich leek te verspreken tijdens de F1 Grand Prix van Canada, weten we meer.

Pérez komt al sinds 2011 uit in de Formule 1. Dit deed de man uit Guadalajara lange tijd voor teams uit het middenveld. Sauber gaf hem als eerste een kans en in 2012 stond hij meermaals op het podium. Hij kwam zelfs dichtbij de overwinning in Maleisië in een gevecht met de Ferrari van Fernando Alonso. Een overstap naar McLaren wierp zijn vruchten niet af en dus zou hij vanaf 2014 uitkomen voor Force India, wat later Racing Point werd. Zo nu en dan belandde Pérez op het podium. Tijdens de Grand Prix van Sakhir in 2020 was het echt raak: hij won de wedstrijd na een briljante inhaalrace en overtuigde Red Bull op die manier om hem vanaf 2021 aan te nemen.

Pérez wint en helpt Verstappen

Pérez won zijn eerste race voor Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan en in de seizoensfinale van 2021 probeerde hij teamgenoot Max Verstappen aan zijn eerste wereldkampioenschap te helpen door buiten te blijven op oude banden en het gevecht aan te gaan met Lewis Hamilton. In 2022 schreef hij de Grands Prix van Monaco en Singapore op zijn naam, maar moest zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc in de strijd om de tweede plek in de eindstand. Pérez werd in 2023 wel tweede in het kampioenschap na overwinningen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar hij scoorde minder punten dan in het jaar ervoor. Hij kreeg middenin het seizoen flink de wind van voren, toen hij keer op keer niet goed presteerde in de kwalificaties.

Cryptisch antwoord van Horner

Ook nu zit Pérez in een dipje als het gaat om de zaterdagen. Na Monaco kwam hij in Canada wederom niet uit Q1. Desondanks verdiende hij een contractverlenging, zo vond Red Bull, en dit werd eerder deze week officieel gemaakt. Het werd aangekondigd als een tweejarig contract voor 2025 en 2026, maar het was niet duidelijk of het ging om een daadwerkelijk tweejarige deal of een zogeheten '1+1'-deal. Horner leek zich bij Viaplay te verspreken en heeft mogelijk dit detail geopenbaard.

Yuki Tsunoda werd op de zaterdag in Montreal aangekondigd als coureur voor Red Bull-zusterteam VCARB voor 2025 - ook zijn contract is dus verlengd. Op de vraag of de Japanner was overwogen als coureur voor het Red Bull-hoofdteam, antwoordde de teambaas: "Het zijn allemaal Red Bull Racing-coureurs. We hebben besloten te verlengen met Checo voor één jaar. Maar ondertussen wilden we ook de optie om Yuki te verlengen gebruiken. Hij doet het geweldig in de VCARB-bolide. Dus ja, hij blijft nog een jaar."

De verslaggeefster van Viaplay was verbaasd over de reactie van Horner, aangezien de verlenging met Pérez als een tweejarige deal was aangekondigd. "Even voor de duidelijkheid: is Checo's contract voor twee jaar of één jaar? Of één plus één?" Horner antwoordde: "Eén plus één is twee, dus het is een tweejarig contract". Op de vraag of het tweede jaar dus optioneel is, reageerde de Brit cryptisch: "Zoals met elke coureur staat er van alles in het contract."

