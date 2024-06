Sergio Pérez was deze week helemaal in de wolken met zijn contractverlenging bij het team van Red Bull Racing en de Mexicaan kon het genoten vertrouwen dit weekend terugbetalen met een goed resultaat. Op zaterdag ging dat met een dramatische P16 nog niet echt op en hij spreekt na afloop van een "totale ramp".

De afgelopen week stond natuurlijk in het teken van Checo Pérez. De Mexicaanse coureur werd door het team van Red Bull Racing opnieuw getrakteerd op een vrachtlading vertrouwen: de teamgenoot van Max Verstappen kreeg een verbintenis voor twee seizoenen onder zijn neus geschoven en zette trots een krabbel onder een nieuw contract bij het team. Ook de komende twee seizoenen fungeert hij als tweede man en steunpilaar achter Verstappen en dient de coureur uit Guadalajara ervoor te zorgen dat het constructeurskampioenschap samen met de drievoudig wereldkampioen wordt binnengehaald.

Achteras

Om het vertrouwen terug te betalen, kon Pérez dit weekend meteen uitpakken met een goed resultaat op Canadese bodem. Echt soepel is zijn weekend echter niet begonnen, want Pérez kwam in de kwalificatie op zaterdag teleurstellend niet verder dan de zestiende plek. Hij vertelt waar het probleem lag in Montreal: "Het grootste probleem was om de achterkant onder controle te krijgen. De achteras was voor mij behoorlijk lastig. Uiteindelijk betaalde ik de prijs ervoor omdat ik gewoon geen grip had", zo citeert PlanetF1 de ontevreden Mexicaan.

Niet de kerbs

Pérez vervolgt: "Ik gleed teveel rond en dat betekende uiteindelijk dat onze kwalificatie op een totale ramp uitliep." Daar waar in Monaco de schuld vooral bij de kerbs en kuilen lag, is er volgens hem meer dan dat aan de hand in Canada: "Ik denk dat het meer een ding met de banden was dan met de kerbs. In deze omstandigheden lukte het maar niet om de achteras goed aan het werk te krijgen. Ik kon er maar niet op bouwen. Ik had op geen enkel moment het vertrouwen om te pushen, dus het was helaas een totale ramp!", besluit hij zijn uitleg.

