Hoewel Max Verstappen weinig rijtijd heeft gehad op de vrijdag in Canada, verwacht teambaas Christian Horner dat de Nederlander dat wel weer recht trekt. Zo is het gevoel, ondanks de beperkte rijtijd, best goed en krijgt de Limburger met zijn collega's nog één uur aan oefentijd.

Tijdens de openingssessies in Montreal speelde het weer een flinke rol. Zo regende het gedurende de eerste vrije training en zagen we daardoor maar weinig actie op de baan. Het druppelde ook tijdens de tweede oefensessie, maar dat werd afgewisseld met een aantal opklaringen. Verstappen had daar echter weinig aan, want hij stond in de pitbox, aangezien er problemen waren met zijn RB20.

Probleem: Weinig data voor Verstappen

Hoewel er dus veel trainingstijd verloren is gegaan, is Horner in gesprek met Autosprint best optimistisch. "De auto lijkt goed te zijn in de paar ronden die we hebben gereden, het probleem is dat we heel weinig gegevens hebben. We hebben alleen een paar aanwijzingen van Max, maar hij leek zich goed te voelen", zo luidt de voorlopige conclusie. Daarnaast kan de Limburger die data combineren met wat teamgenoot Sergio Pérez heeft gedaan. Mocht Red Bull de zaken weten om te draaien, dan is het nog lang niet zeker van de winst in Canada. De concurrenten staan er namelijk ook goed voor: "De tegenstanders zullen Ferrari en McLaren zijn, ze zullen snel zijn, en misschien Mercedes ook, je weet maar nooit. Ik denk dat er veel strijd zal zijn in Canada."

Hoe gaat de RB20 als het droog is in Canada?

In Monaco had Red Bull veel last van de hobbels en kerbstones. In Canada zijn er weliswaar minder hobbels, maar de kerbstones zijn er wel en de snelste route is om die aan te vallen. Mocht het gaan regenen dan ontwijken de coureurs de kerbstones en dat kan dan weer in het voordeel zijn van het Oostenrijkse team. Toch moet daarbij ook worden gezegd dat we voorlopig nog geen droge sessie hebben gezien en daar beroept de teambaas zich ook op. "We hebben nog niet gezien hoe de auto werkt in een droogweer-situatie. Ik ben benieuwd hoe hij presteert in vrije training drie, dan heb ik misschien een duidelijker antwoord. Deze vrijdag was een vreemde dag, we gingen van droog naar nat en weer terug, we konden weinig leren, maar het was toch goede informatie."