Volgens Robert Doornbos heeft Red Bull Racing in 2026 geen schijn van kans op de wereldtitel. De Rotterdammer is van mening dat het motorreglement zo complex is, dat een fabrikant er in 2026 met het kampioenschap vandoor gaat.

Afgelopen week werd het 2026-reglement voltooid en gepubliceerd, wat betreft de auto's. De nieuwe motoren, daar werd eerder al een klap op gegeven. Zo is het vanaf 2026 de bedoeling dat vijftig procent van het vermogen wordt opgewekt vanuit de verbrandingsmotor, de resterende vijftig procent komt dan uit de elektrische krachtbron. Die combinatie zorgt voor een extreem complexe power unit, waarvan de analist vermoedt dat de fabrikanten de opdracht het beste zullen gaan tackelen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko eerlijk over correlatieproblemen Red Bull: "Niet binnen een week opgelost"

Fabrikant wordt in 2026 kampioen

In het Race Café wordt het nieuwe reglement besproken en de titelkansen vanaf die periode. "Een fabrikant wordt in 2026 kampioen. Het motorreglement is zó complex. Zeker voor een privéteam is complex om dat gewoon in te kopen. Welke motor moet je hebben?", zo stelt Doornbos de vraag. Het is voor hem duidelijk dat klantenteams geen schijn van kans zullen gaan maken.

OOK INTERESSANT: Canadese politie stuurde F1-fans naar huis met bericht dat trainingen waren afgelast

Red Bull Ford

Vanaf 2026 wordt de Red Bull Ford-combinatie van kracht en hoewel het Oostenrijkse team op dat moment in feite ook een fabrikant is, sluit Doornbos een titel voor Red Bull in dat jaar uit. "In 2026 niet, dat wordt Ferrari of Mercedes. Je moet bij een fabrikant zitten. Mercedes kan zeggen: 'ik heb 145 miljoen budget voor het Formule 1-team, maar ik pomp nog 350 miljoen in een MGU-K en de hybridemotoren.'" Ook Audi en Honda kunnen nog wat uit de hoge hoed toveren, maar in Ford heeft de Rotterdammer op dit moment nog geen vertrouwen: "Ford heeft een heel klein belang in dat hele energie [verhaal]."

Gerelateerd