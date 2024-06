Het Grand Prix-weekend in Canada kent voor duizenden fans die naar het circuit waren afgereisd een valse start. De Canadese politie hield namelijk fans tegen met het bericht dat de vrije trainingen niet doorgingen vanwege het weer, maar die sessies zijn gewoon verreden.

Er is nog geen officieel bericht vanuit de FIA of de Formule 1 gekomen over het tegenhouden van de fans door de politie, maar op social media zijn de klachten geuit. Fans vertellen dat de lokale politie hen hebben tegengehouden met het bericht dat de eerste- en tweede vrije training kwamen te vervallen, vanwege de plensbuien. Ook meldt de Daily Mail dat treinverbindingen naar het circuit waren stilgelegd, om dezelfde reden.

Duizenden fans weggestuurd door politie

Formule 1-fotograaf Kym Illman bevestigt op YouTube het verhaal: "Duizenden F1-fans zijn woedend. Zij hadden kaartjes gekocht, maar werden tegengehouden met het bericht dat de eerste en twee vrije training afgelast waren. Dit vertelde de politie." Fans werden weggestuurd op de brug naar het circuit toe, maar ook in de metrostations werden de toeschouwers geweigerd. Volgens de Australiër heeft de politie dit op eigen houtje besloten, want de sessies waren uiteindelijk niet afgelast, wel was er wat wateroverlast.

There are thousands of people in the Montreal Metro and they just announced the F1 is cancelled for today. https://t.co/HNzh26tkLB — Mario Meroni (@meroni) June 7, 2024

Formule 1 gaat in gesprek met politie

De bruggen richting het circuit waren weliswaar afgesloten en ontruimd, maar dit was vanwege veiligheidsredenen en een uitstel van de sessies stond ook niet op de planning. Volgens de Australiër is de Formule 1 allerminst gecharmeerd van de actie en gaat de sport in gesprek met de lokale autoriteit. Of er een compensatieregeling komt voor de fans, is momenteel nog niet bekend.

