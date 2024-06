Red Bull Racing verklaart motorproblemen bij Verstappen in VT2

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat de motorproblemen bij Max Verstappen verder geen gevolgen hebben voor de rest van het raceweekend van de Nederlander. Zo liet het Oostenrijkse team voorafgaand aan het Grand Prix-weekend een nieuwe power unit achter in de RB20 installeren, maar ging het om een 'oude' motor, waar uiteindelijk de problemen in zaten.

Het raceweekend in Montreal werd vrijdag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. De plensbuien waren al voorspeld en in Canada lieten de weergoden dan ook van zich horen. De eerste vrije training werd zo goed als onder de regendruppels verreden, maar in VT2 waren er hier en daar wat opklaringen te bespeuren. Voor Verstappen was het geen vlekkeloze vrijdag. Zo moest hij zijn tweede training snel staken, vanwege problemen met de power unit.

Energy Recovery System

Om precies te zijn ging het om een probleem aan het ERS-systeem. Het systeem waarmee de elektrische energie wordt teruggewonnen werkte niet optimaal en gedurende de tweede oefensessie werd er dan ook flink gesleuteld aan de RB20 van Verstappen. In gesprek met Motorsport.com onthult Marko dat het verdere verloop van het raceweekend van Verstappen niet in gevaar komt. "We moeten de motor nu uit de auto halen om de exacte oorzaak te vinden, maar het zit in ieder geval aan de elektrische kant van de motor. Nee, dit is geen nieuwe, maar een oude motor."

Data van 'Checo' induiken

Red Bull kan het euvel dus oplossen, maar de gemiste trainingstijd krijgt het team uiteraard niet terug. "Het is inderdaad vervelend doordat de eerste sessie ook al grotendeels nat verliep en geen conclusies opleverde. Laten we voor het vinden van een goede afstelling hopen dat de laatste training droog verloopt. Als we in ieder geval één droge training krijgen, dan hoeft het nog niet zo pijnlijk te zijn." Ook kan Verstappen de data van Sergio Pérez gebruiken.

