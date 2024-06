De FIA heeft zich na de tweede vrije training in Canada gebogen over diverse overtredingen. Zo had Charles Leclerc een onderzoek lopen, omdat hij te vroeg op de intermediates banden zou hebben gestaan en het duo van McLaren stond onder een vergrootglas, omdat ze niet op de juiste manier weer terug op de baan kwamen.

Vrijdag werd het raceweekend in Canada geopend met twee natte sessies. Het was daardoor toch redelijk glibberen en glijden voor de rijders op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Lando Norris wist uiteindelijk de snelste tijd te rijden in de openingssessie van het weekend. Fernando Alonso stond bovenaan na het vallen van de vlag in de tweede oefensessie.

Boete voor Ferrari

Aan het begin van de tweede training zat Ferrari er bovenop, qua weersomstandigheden. Zo stuurde het team Leclerc met de intermediates de baan op, maar had de FIA officieel nog geen 'natte baan' aangegeven. Daardoor was de Monegask in overtreding, want pas als de FIA een officiële natte sessie aangeeft, mag er pas over worden gegaan op regenbanden en in dit geval dus de intermediates. Ferrari ontvangt daarom een boete van 5.000 euro.

Norris en Piastri

Het duo van McLaren ging in de fout bij het opgaan van het rechte stuk in bocht veertien. Oscar Piastri ontvangt een waarschuwing en in het geval van Norris zijn de stewards van mening dat er niets aan de hand was. Beide mannen gingen in bocht veertien even van de baan en het is de bedoeling om dan langs het oranje paaltje weer terug op de baan te komen. Piastri raakte niet de oranje kerbstones en de stewards zijn daarom van mening dat de Australiër wel degelijk in de fout ging, maar deelt een waarschuwing uit. Teamgenoot Norris raakte wel de oranje kerbstones en daarom vindt de internationale autobond dat de enkelvoudig racewinnaar geen blaam treft.

