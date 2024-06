Volgens dr. Helmut Marko moet er niet te zwaar getild worden aan de 'fundamentele' problemen die de RB20 zou hebben. De tachtigjarige Oostenrijker wijst eerder naar een combinatie van factoren waardoor de bolide er de afgelopen races niet zo sterk uitzag, in plaats van een probleem in het DNA van de auto.

Afgelopen seizoen konden we al zien dat de wagen van het Oostenrijkse team gebaat is bij een glad asfalt, want daar komt de bolide het beste tot zijn recht. In Singapore zagen we vorig jaar dat de RB19 grote moeite had om de kerbstones te tackelen en dat probleem is meegekomen met de RB20. In Imola worstelde Max Verstappen met de bolide, al wist hij nog wel de winst te pakken. In Monaco moest de Nederlander en teamgenoot Sergio Pérez om de problemen heenrijden.

Combinatie van factoren

De afgelopen weken zijn er veel verhalen de ronde gegaan over mogelijke fundamentele problemen in de RB20. Marko geeft bij Motorsport.com de details: "Ik denk niet per se dat het in het DNA van onze auto zit. Het is meer een combinatie van factoren. Momenteel ziet het er in ieder geval beter uit dan in Monte Carlo." De adviseur van Red Bull Racing sprak al eerder over de correlatie tussen de simulator en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt. Al sprak teambaas Christian Horner in eerste instantie nog over bepaalde circuits die nu eenmaal niet het karakter van de RB20 omarmen. Het Oostenrijkse team is dan ook hard bezig om de correlatieproblemen op te lossen. "We hebben dat correlatieproblemen nu al een tijdje, vooral op stratencircuits. De engineers werken daar momenteel ook aan, al los je zoiets niet binnen een week op", zo is Marko eerlijk.

