Veel coureurs zetten groene sectoren neer op de softs, zoals verwacht. Toch komt niemand ook maar in de buurt van Hamilton. Hij is meer dan 0.7 seconden sneller dan de rest. Verstappen maakt daar net 0.6 seconden van, want hij gaat naar P2 met een 1.13.182. Hamilton heeft een 1.12.549, om het gat even te duiden.