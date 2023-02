Update gezondheid Schumacher, FIA 'glashelder' over omstreden Ferrari-vleugel | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 27 februari 2023 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 is officieel ontwaakt uit de winterstop en bouwt op richting de seizoensopener in Bahrein. Vandaag werd bekend dat het plekje van Zandvoort op de kalender na 2025 wellicht niet meer jaarlijks zal zijn. Eddie Jordan geeft een update over de gezondheid van Michael Schumacher en de FIA heeft gekeken naar de controversiële voorvleugel van Ferrari. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Buxton onthult dat Norris in Bahrein een muur sloeg uit frustraties om McLaren

De testdagen in Bahrein zijn voor McLaren allesbehalve naar wens verlopen. De Britse formatie lijkt totaal de boot gemist te hebben en de onrust rondom het team lijkt met de minuut te groeien. Volgens Will Buxton zouden de frustraties bij Lando Norris in Bahrein behoorlijk hoog opgelopen zijn. Hele artikel lezen? Klik hier

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Bahrein

Na lang wachten is het eindelijk weer zover: deze week gaan we weer racen. Zoals inmiddels gebruikelijk staat de Grand Prix van Bahrein op het programma als de opener van het seizoen. Vorig jaar wist Charles Leclerc hier te winnen, maar dit keer hoopt Max Verstappen daar een stokje voor te steken. Vanaf hoe laat hij dat gaat doen, lees je in dit artikel. Hele artikel lezen? Klik hier

Van Overdijk: 'Rekening mee houden dat Zandvoort na 2025 niet meer jaarlijks is'

Hoewel de Dutch Grand Prix de afgelopen jaren telkens een daverend succes werd en er nog een contract tot en met 2025 in de broekzak zit, is het zeker geen vanzelfsprekendheid dat de race in Zandvoort ook na dat jaar jaarlijks te zien is. Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk stelt dat er na dat jaar een plek in een roulatiesysteem niet uitgesloten moet worden. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton baalt na testdagen Bahrein: "Flinke berg om te beklimmen"

Lewis Hamilton en Mercedes lieten na de winter de nodige hoopgevende signalen doorschemeren richting het nieuwe seizoen en de Zilverpijlen zullen gehoopt hebben om voort te borduren op het momentum van vorig seizoen. De testdagen in Bahrein hebben echter weinig houvast geboden en de zevenvoudig wereldkampioen weet dat er werk aan de winkel is. Hele artikel lezen? Klik hier

Jordan geeft update over gezondheidstoestand Michael Schumacher

Het blijft anno 2023 nog altijd gissen hoe het gaat met de situatie van Michael Schumacher. De Duitse coureur had in 2013 een zwaar skiongeluk, waarna hij levensgevaarlijk gewond raakte. Vanaf toen is het allemaal vrij vaag geworden rondom de zevenvoudig wereldkampioen. Eddie Jordan geeft een cryptische update. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA is 'glashelder' over controversiële voorvleugel van Ferrari

Het team van Ferrari maakt zich geen zorgen over de controversiële voorvleugel van de SF-23. Het team beroept zich op de 'glasheldere' uitleg van de FIA, waardoor de renstal bevestigd heeft gekregen dat de vleugel legaal is. Hele artikel lezen? Klik hier