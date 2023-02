Brian Van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 09:29

Na lang wachten is het eindelijk weer zover: deze week gaan we weer racen. Zoals inmiddels gebruikelijk staat de Grand Prix van Bahrein op het programma als de opener van het seizoen. Vorig jaar wist Charles Leclerc hier te winnen, maar dit keer hoopt Max Verstappen daar een stokje voor te steken. Vanaf hoe laat hij dat gaat doen, lees je in dit artikel.

De laatste Grand Prix die we hebben gezien dateert alweer van 20 november 2022 en dus zijn we natuurlijk blij dat het komende seizoen de lichten weer doven voor de eerste race van het nieuwe seizoen. Verstappen gaat vanaf daar op jacht naar het succesvol verdedigen van zijn wereldtitel, al zullen Ferrari en Mercedes daar maar al te graag een stokje voor steken. We gaan van start op het Bahrain International Circuit in Sakhir.

Bahrain International Circuit

Het Bahrain International Circuit staat al sinds 2004 op de Formule 1-kalender. Met uitzondering van 2011, werd er elk jaar op geracet. De technische baan is 5412 meter lang en ontworpen door Hermann Tilke. Het circuit kent vier lange rechte stukken, waarop kan worden ingehaald. Daarnaast zijn er drie DRS-zones en worden er 57 ronden gereden. Het circuit kent zes verschillende lay-outs. In 2020 werd er gebruik gemaakt van de buitenbaan tijdens de Grand Prix van Sakhir. De laatste keer dat het Formule 1-circus aanwezig was, werd de zege gepakt door Charles Leclerc. De Monegask kwam met Ferrari perfect uit de startblokken tijdens de opener van het nieuwe seizoen. Teamgenoot Carlos Sainz werd tweede.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

We mogen na een lange winterstop eindelijk weer gaan genieten van vuurwerk op de baan en dus is het natuurlijk belangrijk om de juiste tijden voor het komende weekend met grote letters op de kalender te noteren. De eerste officiële sessie van het nieuwe seizoen gaat om 12:30 uur van start op de vrijdag, wanneer de eerste vrije training op het programma staat. Later om 16:00 uur mogen de heren nog een keer de baan op. De laatste training is op zaterdag, opnieuw om 12:30 uur. Daarna gaat het om 16:00 uur om de knikkers, als de eerste pole position van het nieuwe seizoen op het spel staat. De lichten op zondag doven op hetzelfde tijdstip: 16:00 uur.

Vrijdag 3 maart

Eerste vrije training: 12:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur

Zaterdag 4 maart

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 5 maart

Race: 16:00 uur