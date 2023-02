Brian Van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 15:12

Hoewel de Dutch Grand Prix de afgelopen jaren telkens een daverend succes werd en er nog een contract tot en met 2025 in de broekzak zit, is het zeker geen vanzelfsprekendheid dat de race in Zandvoort ook na dat jaar jaarlijks te zien is. Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk stelt dat er na dat jaar een plek in een roulatiesysteem niet uitgesloten moet worden.

Sinds de terugkeer in de duinen in 2021 is de race een groot succes gebleken. De Dutch Grand Prix wist wereldwijd lof te oogsten en dus staat de race er goed op. Toch is Van Overdijk zich bewust van de situatie en de vrachtlading kapers op de kust. "Die hebben meer geld dan dat wij in Nederland hebben, al zijn we natuurlijk erg blij met alle steun die we krijgen van bijvoorbeeld de gemeente Zandvoort. Maar uiteindelijk knok je als Nederland en ook als dorp Zandvoort wel tegen wereldsteden. Dat is gewoon de realiteit. Voor die twee extra jaren lag de optie primair bij ons en dus wisten we dat het in principe wel goed zat", zegt hij tegenover Motorsport.com.

Minder Europese races

Van Overdijk vervolgt: "We staan er hartstikke goed op bij de Formule 1 zelf, de vraag naar kaarten is enorm en het bedrijfsleven is aangehaakt. Maar ja, je moet in deze wereld wel blijven presteren." Eén van de zaken waar rekening mee gehouden wordt, is de uitbreiding naar andere werelddelen dan Europa. "FOM heeft al aangegeven dat F1 de races nog verder wil verspreiden over de wereld. Als je logisch nadenkt, kan dat maar ten koste gaan van één continent: Europa. FOM moet natuurlijk een besluit nemen over hoe ze daarmee om willen gaan, maar de geruchten die je hoort, zijn dat het aantal races in Europa zeker terug moet, bijvoorbeeld met een roulatiesysteem."

Niet meer jaarlijks?

Dat roulatiesysteem is een optie die al vaker in de media besproken is. Iconische Europese races als Spa-Francorchamps zouden wegens een gebrek aan geld niet op kunnen boksen tegen de nieuwere races op andere continenten en dus zou een roulatiesysteem soelaas kunnen bieden. Van Overdijk sluit dat ook voor Zandvoort niet uit. "Er zijn heel veel races in Europa. Het is dus geen vanzelfsprekendheid meer. Sterker nog, ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat wij na 2025 niet zomaar meer jaarlijks op de kalender zullen staan", waarschuwt hij.