FIA is 'glashelder' over controversiële voorvleugel van Ferrari

Het team van Ferrari maakt zich geen zorgen over de controversiële voorvleugel van de SF-23. Het team beroept zich op de 'glasheldere' uitleg van de FIA, waardoor de renstal bevestigd heeft gekregen dat de vleugel legaal is.

De formatie uit Maranello was één van de laatste teams die de nieuwe auto van het jaar onthulde. Tijdens de presentatie was de voorvleugel te zien en daar kwamen toch een heleboel vragen over. Zo zitten er 'slot gap separators' op de vleugel en is dat opzichzelfstaand niet verboden. Mercedes nam zo'n soort concept vorig jaar ook mee tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten en destijds stond in de reglementen dat de separators niet een aerodynamisch doeleinde mag hebben. Precies dat regeltje ontbreekt in het reglementenboek van het 2023-seizoen.

Glashelder dat de vleugel legaal is

Bij het Britse Mirror bevestigt teambaas Frédéric Vasseur dat de FIA allang het groene licht voor het ontwerp heeft gegeven. "Toen we de auto met dit soort onderdelen lanceerden, hebben we zeker een discussie gehad met de FIA. Voor hen was het glashelder dat het in orde was. De emotie van de andere teams kan me niet schelen", zo bijt de Franse teambaas van zich af. Vasseur kent het reilen en zeilen van de Formule 1 als geen ander: "Het is het spel van de Formule 1. Elk jaar bij test één heb je dit verhaal over een vleugel of een flapje. Over een week praten we weer over iets anders."

Toepassen op eigen auto

Daar waar de teams in eerste instantie op de achterste poten stonden als het ging om het ontwerp, zal een protest hoogstwaarschijnlijk uitblijven, zeker nu de FIA haar akkoord heeft gegeven. De technische man van Alpine, Matt Harman, kijkt dan ook of de slot gap separators toe te passen zijn op zijn eigen bolide. "We hebben er een paar keer naar gekeken. Ik denk dat je ze misschien op onze auto ziet, misschien ook niet. We moeten daarover nog een keuze maken. De verduidelijking van het reglement is vrij helder. Het is duidelijk dat je ze kan monteren en we zullen op tijd beslissen of we dit ook gaan doen", aldus Harman.