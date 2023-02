Remy Ramjiawan

De testdagen zijn achter de rug en het is geen geheim dat de teams tijdens de voorbereidingen op het nieuwe seizoen niet het achterste van hun tong laten zien. Ferrari was volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport ook aan het sandbaggen, de renstal uit Maranello zou namelijk geen moment met lage brandstofniveaus hebben gereden en was consequent afgetankt met 35 tot 40 kilo brandstof te veel.

Het nieuwe seizoen zal aankomend weekend worden afgetrapt op het Bahrain International Circuit. De renstallen hebben de eerste meters afgelopen week gemaakt tijdens de testdagen. Ieder team werkt netjes haar eigen programma af en de algemene consensus is dat er aan de rondetijden in Bahrein maar weinig kan worden afgeleid. Red Bull Racing kwam sterk voor de dag in Bahrein, maar Ferrari zou ook enorm snel zijn. Het team uit Maranello heeft in de voorbije weken uitgesproken dat 2023 het jaar moet worden waarin de Scuderia naar de titels zal gaan grijpen en volgens de roze Italiaanse krant heeft het team dan ook zitten sandbaggen.

Hoge bandenslijtage Ferrari

Het medium stelt dat Ferrari kan terugkijken op een prima testweek in Bahrein. Wel zijn er nog wat zorgen over de bandenslijtage en dan vooral als de SF-23 op de C3 gaat rijden. Het lijkt een probleem te zijn dat meegekomen is uit het 2022-seizoen. Vorig jaar stond Ferrari er ook om bekend dat de bolide van dat jaar een bandenvreter zou zijn. Of het rubber er ook bij de andere compounds doorheen wordt gejaagd, dat is op dit moment niet bekend.

Lage brandstofniveaus

Dat de Scuderia lichtelijk optimistisch is over de kansen in 2023, wordt ondersteund door het gehanteerde niveau van de brandstof tijdens de testdagen. Het Italiaanse medium heeft namelijk vernomen dat Ferrari tijdens de testdagen geen moment met lage brandstofniveaus heeft gereden. De SF-23 zou na elke stint minimaal 35 tot 40 kilo brandstof aan boord hebben gehad. "In geen van de tests zouden ze onder de 20 kg zijn gezakt aan het einde van de geplande ronden", zo meldt de krant. Het suggereert dat er nog heel wat rondetijd kan worden gewonnen door het Italiaanse team.