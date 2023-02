Remy Ramjiawan

Maandag 27 februari 2023 14:45

Tijdens de seizoensopener in Bahrein, later deze week, zal pas echt duidelijk gaan worden welk team haar huiswerk tijdens de winterstop het beste heeft gedaan. Fernando Alonso gaat dit seizoen rijden voor Aston Martin en de Spanjaard wijst naar de testdagen en zag dat de AMR23 tijdens de racesimulatie sneller was dan de SF-23 van Ferrari.

Zakenman en eigenaar van Aston Martin Lawerence Stroll, is bezig om de faciliteiten van het team te moderniseren. Niet alleen is er een nieuw kantoor opgebouwd, ook wordt er gewerkt aan een gloednieuwe windtunnel. Stroll senior hoopt op die manier de voorwaarden te creëren om binnen afzienbare tijd een gooi te gaan doen naar de wereldtitel. Met Alonso aan boord gaat het team er vanuit dat het de volgende stap kan gaan zetten. De tweevoudig kampioen blikt vooruit op het seizoen bij hoofdsponsor Aramco.

Artikel gaat verder onder video

'Weet niet wat de anderen doen'

De Spanjaard gaat op zijn 41-jarige leeftijd in 2023 beginnen aan het nieuwe avontuur bij Aston Martin. De renstal werd vorig jaar zevende in het klassement met 55 punten, evenveel als Alfa Romeo die P6 wist te pakken. Na de testdagen is het moeilijk om in te schatten waar de AMR23 staat, ten opzichte van de concurrentie. "Ik moet zeggen dat dat erg lastig is om te zeggen, zo net na de testdagen. Je weet nooit wat de anderen aan het doen zijn. Ze rijden op andere momenten van de dag, met een andere hoeveelheid brandstof, je weet ook niet wat het gewicht van de auto is en of ze oude banden of nieuwe banden gebruiken. Het is moeilijk om de tijden te analyseren", zo legt Alonso uit het analyseren van de concurrentie.

Racesimulatie in Bahrein

Wel wijst de Spanjaard naar de laatste testdag. "Maar de laatste dag bijvoorbeeld, toen voerden we een racesimulatie uit. We hadden brandstof voor 57 ronden in de auto gestopt en we hebben een hele race gereden, met pitstops en alles erop en eraan. Op dat moment was Ferrari precies hetzelfde aan het doen. Ze hadden ook brandstof voor de race erin gedaan voor 57 ronden en deden pitstops en we waren wat sneller", aldus Alonso.