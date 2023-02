Remy Ramjiawan

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport kunnen Ferrari en Mercedes hun borst natmaken. Het Duitse medium stelt dat Red Bull Racing minimaal vier tienden losstaat van de concurrentie.

Aankomend weekend tijdens de seizoensopener in Bahrein zal duidelijk worden welk team het beste uit de winterstop is gekomen. Afgelopen week zijn de teams al in Bahrein geweest voor de testdagen. Hoewel het lastig is om conclusies te trekken naar aanleiding van de testdagen, wordt er wel het één en ander duidelijk. Volgens het Duitse medium heeft de technische man van Red Bull Racing, Adrian Newey, met de RB19 weer een kunststukje afgeleverd, waardoor de bolide op een lagere rijhoogte dan de concurrentie kan rijden.

Voorsprong Red Bull

"Gecorrigeerd voor factoren als brandstof, motormodus en baantemperatuur is de Red Bull met de wereldkampioen in de cockpit naar schatting twee tot vier tienden sneller dan Ferrari en zes tienden sneller dan de Mercedes", zo legt AMuS uit. Het medium wijst naar het feit dat de RB19 tijdens de testdagen geen last had van stuiteren, daar waar diverse teams over de baan in Bahrein aan het hobbelen waren. Daarnaast zou de Ferrari nog altijd last hebben van de hoge bandenslijtage en dan voornamelijk als het team met de C3 rijdt.

Rijhoogte RB19

Het Duitse medium heeft ook nog een bron bij Mercedes gesproken en die geeft aan dat de renstal uit Brackley met de W14 niet op dezelfde (lage) rijhoogte kan rijden als de RB19. "Ze zijn tien millimeter lager dan alle anderen. Als we zo laag zouden rijden, zou de onderkant breken", meldt de bron. Maar niet alleen de rijhoogte is een voordeel voor het Oostenrijkse team, ook de wegligging is in het voordeel voor de formatie uit Milton Keynes. "Ze remmen later, versnellen veel vroeger en winnen ongelooflijk veel tijd met betere tractie. Als wij de bochten zo benaderen, komen we niet eens bij de apex", aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff.