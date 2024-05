FIA komt terug op toelating Andretti, Wolff en Marko "denken hetzelfde" over gedrag Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Andretti Global is samen met General Motors in de vorm van Cadillac al jaren bezig met het proces om in de Formule 1 te komen. Ze kregen groen licht van de FIA, maar werden afgewezen door F1-eigenaren Liberty Media en Formula One Management, de commerciële kant van het wereldkampioenschap. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft echter een opmerkelijke ommezwaai gemaakt en adviseert Andretti nu om een team over te kopen in plaats van een elfde team te beginnen. Helmut Marko ging in op het fundamentele probleem van de Red Bull RB20, en Lewis Hamilton ziet George Russell voorrang krijgen bij Mercedes nu het team weet dat hij naar Ferrari zal vertrekken. De situatie rondom Christian Horner kwam nog ter sprake bij niet alleen Toto Wolff en Marko, de twee rivalen die een vriendschap zijn aangegaan, maar ook bij Viaplay-analist en voormalig F1-coureur Christijan Albers.

Artikel gaat verder onder video

Albers aangesproken door Horner na uitspraken over onrust Red Bull: 'Dacht mij te kunnen intimideren'

Christijan Albers heeft zich er bij de Telegraaf Formule 1-podcast meermaals over uitgelaten dat Christian Horner moest opstappen, want hij vindt dat de onrustige situatie bij Red Bull Racing door hem komt. De teambaas bleek de uitspraken zelf ook gehoord te hebben en kwam in Monaco verhaal halen bij de Eindhovenaar. "In het begin had hij het gevoel dat hij me een beetje kon intimideren. Dat werkte niet helemaal. Ik zei ook: 'Je kan niet van jouw probleem mijn probleem maken'," zei Albers bij de podcast. Lees hier het hele artikel over Christijan Albers en Christian Horner.

Marko zag Monaco niet het probleem van Red Bull zijn: "Het is iets fundamenteels"

Helmut Marko baalt van het weekend dat Red Bull Racing heeft gekend in Monaco, maar is van mening dat het niet per se een probleem is dat alleen in Monaco aanwezig is. Hij ziet een fundamenteel probleem dat dringend opgelost moet worden. Max Verstappen noemde zichzelf een 'kangoeroe' toen hij op vrijdag in de auto zijn rondjes reed vanwege het stuiteren.. "We hadden het hele weekend problemen met de afstelling. We verbeterden ons wel nog op de zaterdag, maar we hadden nooit een kans op de pole position," vertelde hoofdadviseur bij Sky Sports. "Ons basisprobleem is niet circuit-afhankelijk. De correlatie tussen de simulator en het circuit klopt niet. Op de simulator rijden we zonder enige problemen over de kerbstones, en op het circuit springt de auto als een kangoeroe. Daar moeten we dus eerst naar kijken. Hopelijk hervinden we onze vorm weer op echte racecircuits." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die ingaat op het probleem van de RB20.

Hamilton ziet Mercedes upgrades eerder aan Russell geven: "Wist dat het lastig werd"

In gesprek met Sky Sports zegt Lewis Hamilton dat hij niet blij is met hoe het weekend in Monaco voor hem persoonlijk is verlopen. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik voelde me op de vrijdag nog geweldig. We hebben echt hard gewerkt om de auto te verbeteren. Vanaf het eerste moment voelde de auto geweldig aan, en het is duidelijk dat we op vrijdag competitief waren, en ook op de zaterdagochtend. We hebben geen drastische veranderingen doorgevoerd. Het team heeft in de fabriek heel hard gewerkt om in de laatste twee races upgrades mee te nemen." Hamilton ziet echter wel dat Russell de upgrades eerder krijgt dan hij. "We hadden ook dit weekend weer een upgrade, maar we hebben er daar eentje van, en die heeft George gekregen. Ik verwachtte dus al dat het lastig zou worden om George te verslaan in de kwalificatie, want hij heeft de auto met de upgrade, maar het is wel geweldig dat we upgrades meenemen." Lees hier het hele artikel over hoe Mercedes lijkt om te gaan met het aankomende vertrek van Lewis Hamilton.

'Hypocriete Max Verstappen heeft geen ballen!'

Max Verstappen (26) is na de F1 Grand Prix van Monaco flink onder vuur genomen door MARCA, de meest gelezen krant van Spanje. Tijdens de race in Monte Carlo klaagde Verstappen over de boordradio dat het enorm saai was. Eerder in het weekend klaagde hij ook al dat de auto van Red Bull niet aan zijn wensen voldeed. In Spanje zien ze nu dat Verstappen dezelfde trekjes begint te vertonen als Lewis Hamilton, toen hij z'n dominantie begon te verliezen. "Vorig jaar, toen hij twintig opeenvolgende overwinningen behaalde, had hij alle plezier van de wereld en was alles rozengeur en maneschijn", zo schrijft de krant die dagelijks meer dan 2,5 miljoen lezers trekt in Spanje. "Datzelfde deed Hamilton, die na zes jaar op rij te hebben gewonnen, klaagde over de dominantie van Red Bull, dat zou tegen [de geest van de, red.] sport ingaan en zo." Lees hier het hele artikel over wat een grote Spaanse krant te zeggen had over Max Verstappen.

FIA komt terug op toelating Andretti en adviseert om team te kopen

Daar waar de FIA in eerste instantie het groene licht had gegeven aan Michael Andretti om te starten in de Formule 1, komt de internationale autobond daar bij Reuters op terug. Zo schaart de FIA zich achter de FOM en stelt het orgaan dat Andretti beter een team kan kopen in plaats van als nieuwe deelnemer toe te treden. "Ik zou ze adviseren om een ander team te kopen, niet om als elfde team te komen. Ik denk dat sommige teams een opfrisbeurt nodig hebben. Wat is beter? Elf teams om het goed te maken of tien teams die competitief zijn?", zo vertelt Ben Sulayem. "Ik vind nog steeds dat we meer teams moeten hebben, maar niet zomaar teams. De juiste teams. Het gaat niet om aantallen, maar om kwaliteit." Lees hier het hele artikel over de toelating van Andretti-Cadillac.

Wolff en Marko groeien als vrienden naar elkaar toe, gaan in op situatie Red Bull: 'We denken hetzelfde'

Ondanks de rivaliteit tussen de twee Formule 1-teams zijn Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko de laatste tijd close geworden. De eerstgenoemde geeft aan dat ze dezelfde gedachtes lijken te hebben over de situatie bij Red Bull, waar Christian Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. "We zijn veel closer geworden," vertelde Wolff bij oe24. "Ondanks de rivaliteit zijn er waarden die we delen waar we voor staan. Met alle dingen die de afgelopen maanden zijn gebeurd, hebben we ons gerealiseerd dat we hetzelfde denken," zo doelde de Mercedes-topman op de situatie rondom Horner. "Het gaat niet zozeer om Max, maar om het gedrag van sommige mensen [bij Red Bull] waar we hetzelfde over denken." Uiteraard kreeg Wolff ook de vraag of Marko en Verstappen zich bij Mercedes kunnen voegen en of dat al kan in 2026, drie jaar voordat het contract van Verstappen afloopt bij Red Bull. Lees hier het hele artikel over de vriendschap tussen Toto Wolff en Helmut Marko.

Gerelateerd