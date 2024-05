'Hypocriete Max Verstappen heeft geen ballen!'

Max Verstappen (26) is na de F1 Grand Prix van Monaco flink onder vuur genomen door MARCA, de meest gelezen krant van Spanje. Tijdens de race in Monte Carlo klaagde Verstappen over de boordradio dat het enorm saai was. Eerder in het weekend klaagde hij ook al dat de auto van Red Bull niet aan zijn wensen voldeed. In Spanje zien ze nu dat Verstappen dezelfde trekjes begint te vertonen als Lewis Hamilton, toen hij z'n dominantie begon te verliezen.

Het was wederom niet het meest ontspannen weekend voor Verstappen in Monaco, nadat hij eerder in Miami en Imola ook al worstelde om z'n zaakjes voor elkaar te krijgen. De RB20 gleed minder lekker over het circuit van Monaco dan de auto's van de concurrentie. Ferrari en McLaren waren beter en dat resulteerde in een teleurstellende kwalificatie voor Verstappen. De regerend wereldkampioen kwalificeerde zich als zesde, een positie die hij ook tijdens de race niet wist te verbeteren. Verstappen reed een eenzame race en kon de coureurs voor hem niet aanvallen, ook niet op veel nieuwere banden. Hij klaagde dan ook over de boordradio en sprak tevens van een saaie race, iets dat hij na de wedstrijd nog een paar keer herhaalde in gesprek met de media. In Spanje spreekt men van hypocrisie.

Spaanse krant ziet hypocriete Verstappen

Toen Verstappen de afgelopen jaren met twee vingers in z'n neus naar de overwinning kon rijden, hoorde je hem niet of nauwelijks klagen. Ook vond hij het toen absoluut niet saai, ondanks dat hij totaal geen tegenstand had en altijd met ruime voorsprong als eerste over de finish kon komen. In Monaco reed hij nu ook een race waarin er weinig gebeurde voor hem, maar ditmaal in de subtop. En toen begon hij wél te klagen, iets dat MARCA ziet als een hypocriete reactie. "Vorig jaar, toen hij twintig opeenvolgende overwinningen behaalde, had hij alle plezier van de wereld en was alles rozengeur en maneschijn", zo schrijft de krant die dagelijks meer dan 2,5 miljoen lezers trekt in Spanje.

Hamilton en Verstappen "hebben geen ballen"

Het Madrileense nieuwsmedium concludeert dat Verstappen dezelfde trekjes begint te vertonen als Hamilton in 2021, toen hij langzaam zijn dominantie zag afbrokkelen. "Datzelfde deed Hamilton, die na zes jaar op rij te hebben gewonnen, klaagde over de dominantie van Red Bull, dat zou tegen [de geest van de, red.] sport ingaan en zo. Ze hebben geen ballen", zo krijgen de twee wereldkampioenen een flinke veeg uit de pan.

