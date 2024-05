In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag veroverde Charles Leclerc pole position voor de Grand Prix van Monaco en stelde Max Verstappen en Red Bull Racing teleur, ging Verstappen in op de rommelige situatie bij het team en de rol van Jos Verstappen daarin, diskwalificeerde de FIA allebei de auto's van Haas na het overtreden van de regels en paste het autosportorgaan tevens wat regels aan speciaal voor de pitstraat in Monaco. Dit is de GPFans Recap van 25 mei.

Leclerc pakt pole in Monaco, Verstappen slechts zesde

Charles Leclerc heeft zaterdag pole position veroverd voor de Grand Prix van Monaco die zondag verreden gaat worden. Het is de derde keer dat Leclerc pole position veroverd in Monaco, maar de Monegask stond in eigen land nog nooit op het podium. Oscar Piastri werd tweede, Carlos Sainz derde en Max Verstappen zesde na een foutje tijdens zijn laatste rondje van Q3. Fernando Alonso en Sergio Perez stelden verder teleur en waren na Q1 al klaar. Lezen hoe Leclerc pole position veroverde en Verstappen zesde werd? Klik hier!

Haas ziet allebei de auto's door FIA na kwalificatie gediskwalificeerd worden

De FIA heeft zich uitgesproken over de reglementaire blunder van Haas, die de achtervleugel van allebei de auto's niet volgens de regels had afgesteld. Het levert Haas twee keer een diskwalificatie op van de kwalificatie in Monaco, zo stelt de FIA. Meer lezen over waarom de auto's van Haas zijn gediskwalificeerd? Klik hier!

Max Verstappen over 'conflict' tussen Horner en Jos: "Mensen kunnen een meningsverschil hebben"

Ondanks dat Max Verstappen en Red Bull Racing de twee kampioenschappen in de Formule 1 gewoon leiden, loopt intern niet alles even soepeltjes. Verstappen gaat in aanloop naar de Grand Prix van Monaco in op de situatie bij de energiedrankfabrikant en vooral over de rol van Jos Verstappen. Meer lezen over wat Verstappen over zijn vader en Christian Horner te zeggen heeft? Klik hier!

Ricciardo: 'Niemand was bereid om drie keer de muur te raken, Verstappen wel'

Daniel Ricciardo is een voormalig teamgenoot van Max Verstappen, maar was afgelopen seizoen toeschouwer tijdens het Formule 1-weekend in Monaco. Na een jaartje zonder race in Monaco staat Ricciardo zondag gewoon weer aan de start. De Visa Cash App RB-coureur vertelt hoe het voelt om op de limiet te rijden door de krappe straten van het prinsdom, en haalt daarbij de ronde waarmee Verstappen in 2023 beslag legde op pole position, als voorbeeld aan. Meer lezen over wat Ricciardo te vertellen heeft over Verstappen. Klik hier!

FIA introduceert extra regels voor de pitstraat om voordringen en ongelukken te voorkomen

De FIA is de afgelopen weken druk bezig met verschillende regels aan te passen en is dit weekend met strengere regels gekomen voor de F1 Grand Prix van Monaco. Niels Wittich, de wedstrijdleider van de Formule 1, heeft deze speciaal voor de krappe pitstraat in Monte Carlo geïntroduceerd. Meer lezen over wat voor nieuwe regel de FIA heeft bedacht om deze situaties te verminderen en voorkomen? Klik hier!

