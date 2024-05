De FIA heeft zich uitgesproken over de reglementaire blunder van Haas, die de achtervleugel van allebei de auto's niet volgens de regels had afgesteld. Het levert Haas twee keer een diskwalificatie op van de kwalificatie in Monaco, zo stelt de FIA.

Haas kende een aardig weekend in Monaco, in een seizoen waarin het vecht met Visa Cash App RB om de zesde plaats bij de constructeurs. Kevin Magnussen eindigde P15 tijdens de kwalificatie, Nico Hülkenberg twaalfde. Wel Q2, maar geen Q3 dus voor Haas. Na afloop worden de auto's altijd gecontroleerd, en tijdens dit onderzoek bleek dat de DRS-openingen op de achtervleugel van allebei de auto's niet aan de regels voldeden en over de limiet waren gegaan.

Artikel gaat verder onder video

Haas ziet auto's door de FIA gediskwalificeerd worden

Het vergrijp rondom de twee auto's ging vervolgens naar de stewards, die besloten dat dezelfde straf die Lewis Hamilton kreeg na de kwalificatie voor de sprintrace van Brazilië in 2021 gepast is: diskwalificatie van de uitslag. Daardoor starten Magnussen en Hülkenberg dus niet vanaf P15 en P12, maar vanuit de pitstraat. Ze mogen wel meedoen aan de race, iets wat ook zo was bij de situatie rondom Hamilton in 2021. Het is wel een behoorlijke klap voor Haas, dat punten in Monaco nu alleen nog maar lijkt te kunnen scoren tijdens een race vol met chaos.

De twee auto's van Haas zijn door de FIA vanwege een overtreding van een technisch reglement gediskwalificeerd en uit de uitslag van de kwalificatie gehaald. Allebei de auto's beginnen zondag vanuit de pits.#Haas #Magnussen #Hulkenberg #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/rjdTw4Llwy — GPFans NL (@GPFansNL) May 25, 2024

Gerelateerd