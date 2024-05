In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dinsdag gaf Toto Wolff aan dat hij bereid is om compromissen te sluiten om Max Verstappen naar Mercedes te halen, zag Christijan Albers afgelopen weekend wat meer spanning en onrust binnen Red Bull Racing dan normaal, heeft Nico Hülkenberg aangegeven wie hij als teamgenoot wil zien bij Sauber/Audi, gaan de onderhandelingen tussen Red Bul Racing en Sergio Pérez nog niet soepel en nam Makkelijker Scoren in hun programma Viaplay op de hak. Dit is de GPFans Recap van 21 mei.

Wolff geeft update over komst Verstappen: "Bereid compromissen te sluiten"

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is hard op weg naar zijn vierde kampioenschap in vier jaar tijd en maakt al zijn gehele Formule 1-loopbaan deel uit van de Red Bull-familie. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, wil daar verandering in brengen. De Oostenrijker wil alles op alles zetten om de komst van de Nederlander werkelijkheid te maken. In Imola gaf hij dan ook aan daarvoor de nodige risico's te nemen. Meer lezen over hoe Wolff momenteel denkt over de komst van Verstappen naar Mercedes? Klik hier!

Albers zag paniek bij Red Bull Racing: "Iets wat je nooit ziet natuurlijk"

Christijan Albers, die zelf actief is geweest in de Formule 1 als coureur en momenteel analist is bij Viaplay, bespeurde afgelopen vrijdag bij Red Bull Racing toch wel wat paniek. Zo had het Oostenrijkse team een zeldzaam slechte vrijdag, maar wist de renstal van Max Verstappen dat de dagen erna om te zetten in succes. Meer lezen over wat Albers zag bij Red Bull Racing tijdens de race in Imola? Klik hier!

'Red Bull kwam met eenjarig contract, sloeg tegenbod kamp Pérez voor twee jaar af'

Sergio Pérez heeft een aflopend contract bij Red Bull Racing en heeft nog geen duidelijkheid over of hij in 2025 nog steeds coureur gaat zijn van het team waar hij sinds 2021 coureur van is. Het succes van het team sindsdien is onbetwistbaar, maar is het genoeg voor Red Bull? Volgens de laatste geruchten liggen de twee partijen nog ver uit elkaar. Meer lezen over de gesprekken tussen de twee partijen? Klik hier!

Makkelijk Scoren neemt Viaplay op de hak: "Die zijn altijd tegen Nederland"

Viaplay is niet de meest populaire streamingsdienst in Nederland sinds het in 2022 naam begon te maken. Het satirische programma Makkelijk Scoren heeft afgelopen weekend ook naar de Grand Prix van Emilia-Romagna gekeken en constateerde dat Viaplay wel heel erg tegen Nederland is. Zo hoopt de sport natuurlijk op wat strijd voorin, maar vinden de 'analisten' dat Lando Norris wel heel erg wordt toegejuicht. Meer lezen over wat Makkelijk Scoren te zeggen had over Viaplay in Nederland? Klik hier!

Hülkenberg heeft voorkeur voor Sainz bij Audi: "Hij is een ongelooflijke coureur"

Als het aan Nico Hülkenberg ligt dan gaat Audi er alles aan doen om zich te verzekeren van de handtekening van Carlos Sainz. De Duitser en de Spanjaard waren al eens teamgenoten bij Renault en 'The Hulk' heeft dan ook een hele hoge pet op van de drievoudig racewinnaar. Meer lezen over wie Hülkenberg graag als teamgenoot zou willen hebben bij Audi en waarom dat Sainz is? Klik hier!

