Symonds vertrekt bij F1 en gaat aan de slag bij Andretti-Cadillac

Pat Symonds, de afgelopen jaren Chief Technical Officer van F1, gaat aan de slag bij Andretti-Cadillac. Dit zal niet per direct zijn, maar vanaf het moment dat zijn gardening leave voorbij is. Hij zal de rol van Executive Engineering Consultant op zich gaan nemen.

De toekomst van Andretti in F1 lijkt, zo besloot de FOM begin dit jaar, niet in 2025 of 2026 al in F1 te liggen. Volgens de FOM is het feit dat het team geen leverancier heeft tot begin 2027 of 2028, als Cadillac pas denkt motoren te kunnen leveren, doorslaggevend geweest. Er wordt namelijk gedacht dat Andretti dan niet meteen competitief kan zijn. Sindsdien heeft Andretti op veel manieren laten blijken dat het gewoon doorgaat met de ontwikkeling van het F1-team, door onder meer foto's van de fabriek te tonen. Nu is daar dus de komst van Symonds, waarvan eerder deze dinsdag al via geruchten van bekend werd dat hij ging vertrekken bij F1 omdat de regels voor 2026 nu op papier staan. Zo kan F1 op zoek naar een technisch directeur en heeft Andretti daar de vruchten van geplukt, zei het dus niet direct vanwege de gardening leave.

Andretti reageert op aanstaande komst Symonds

Michael Andretti, voorzitter en CEO van Andretti Global, is blij met de komst van Symonds. "We zijn zeer verheugd Pat te verwelkomen in de Andretti-familie. Pat's grondige kennis van aerodynamica, voertuigdynamica en Formule 1-motoren zal ons helpen om een competitief team op te bouwen. Ik geloof dat zijn expertise van cruciaal belang is geweest bij het vormgeven van het verhaal van de Formule 1 en zijn motie van vertrouwen om zich bij ons aan te sluiten spreekt boekdelen. Ik ben erg blij met deze volgende stap, want ons werk gaat in hoog tempo door."

Technisch directeur Andretti blij met komst Symonds

Nick Chester, technisch directeur van Andretti, sluit zich aan bij de woorden van Michael Andretti. "Ik heb het genoegen gehad om in het verleden met Pat samen te werken en hij heeft een schat aan kennis waaruit we kunnen putten. Pat zal in zijn rol als Executive Engineering Consultant expertise meebrengen op technisch gebied en op het gebied van teamoperaties, wat ons zal helpen bij de ontwikkeling van het team."

