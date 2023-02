Lars Leeftink

Zaterdag 25 februari 2023 15:49 - Laatste update: 15:53

Max Verstappen kan alleen maar tevreden terugblikken op de testdagen in Bahrein. De Nederlander kwam de hele donderdag en de vrijdagmiddag in actie en was productief, stabiel en snel.

Tijdens de donderdag sloot hij de dag op P1 af, een dag waarop hij vooral rondjes aan het rijden was op de medium band. In totaal reed hij toen 157 rondjes. Vrijdagmiddag reed Verstappen ook vooral op de medium band en eindigde hij achter Zhou Guanyu op de tweede plaats. Het aantal rondjes bleef echter steken op 47, omdat er een probleem was met de auto. De geruchten zijn dat het om een olielek ging. Verstappen en Red Bull hebben dit nog niet bevestigd en gingen vrijdagavond niet verder dan dat er een klein probleem was dat opgelost is.

Reactie Verstappen

Op Vestappen.com laat de tweevoudig wereldkampioen weten tevreden terug te blikken op de testdagen in Bahrein. Hij ziet verschillen tussen de RB18 en RB19. "De auto werkte erg goed. We hebben alles kunnen afwerken wat we wilden proberen en we hebben veel geleerd. Het waren erg positieve dagen voor mij. Ik heb ervan genoten om in deze auto te rijden. Vorig jaar vond ik het een stuk lastiger om ronden aan elkaar te knopen. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat die auto gewoon veel te zwaar was. Dan krijg je niet echt een goed gevoel aan de voorkant, omdat daar ook het meeste gewicht zat. Maar nu liep het eigenlijk een stuk soepeler. Daar ben ik echt wel blij mee. Het is met deze generatie auto’s de soepelste wintertest die ik ooit heb gehad. Het is wel lastig om te vergelijken met vorige generaties. Maar in vergelijking met vorig jaar is het absoluut beter."

Productieve dagen

Dat het productieve dagen zijn geweest, kon ook Verstappen alleen maar erkennen. "We hoopten natuurlijk bepaalde nummers te zien vanuit de data, de windtunnel en simulator. Als die setup hier dan gewoon werkt, is dat echt top. We hoopten op heel weinig problemen en dat wanneer we naar buiten reden de balans meteen goed was. En dat je meteen extreme dingen kunt gaan proberen en weet welke kant je op moet." Hele grote aanpassingen aan de RB19 ten opzichte van de RB18 zijn wat Verstappen betreft dan ook niet nodig. "Het is een kwestie van finetunen. Het zal ook liggen aan het weer, de wind en andere omstandigheden. Dus het is op dit moment ook een beetje lastig om te zeggen. Maar over het algemeen zit alles wel redelijk goed."