Lars Leeftink

Vrijdag 24 februari 2023 20:31 - Laatste update: 20:34

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director van Mercedes, heeft laten weten dat het team niet tevreden is met het verloop van de tweede testdag. Er gaan zelfs onderzoeken en flink wat overuren volgen. De problemen ontstonden voornamelijk door de verloren middag van George Russell.

De Brit moest met nog anderhalf uur te gaan in de middagsessie zijn W14 op het circuit stilzetten vanwege problemen met de aandrijvingseenheid. Deze problemen bleken zo groot dat Russell de rest van de sessie niet meer op de baan zou komen en uiteindelijk op 26 rondjes bleef steken. Lewis Hamilton nam de ochtendsessie op zich en reed 72 rondjes. In totaal dus maar 98 rondjes, het laagste aantal van alle teams op de vrijdag.

In gesprek met Motorsport.com blikt Shovlin terug op de prestaties van het team. Er gaan de komende avond en nacht in Bahrein namelijk overuren gemaakt worden door de werknemers van Mercedes. "We hebben geen goede tweede dag achter de rug. Stil komen te staan met betrouwbaarheidsproblemen is niet best en we worstelen bovendien met het vinden van de balans van de auto in verschillende omstandigheden. Er lopen nu een aantal onderzoeken om erachter te komen waarom het vandaag zo lastig ging, terwijl het op donderdag nog allemaal veel beter ging. Dat werk zal doorgaan tot diep in de nacht en in de ochtend zullen we zonder twijfel de problemen beter begrijpen. Het wordt interessant om te zien of we op zaterdag de testproblemen begrijpen en de verloren testtijd goed kunnen maken."

Zaterdag

Op zaterdag zal het team hopen dat het de ochtendsessie en de middagsessie productiever kan invullen. Russell neemt dan de ochtendsessie op zich, terwijl Hamilton de afsluitende middagsessie mag gaan doen. Met 250 rondjes in totaal staat het team momenteel vijfde, met Williams dat met 303 rondjes bovenaan staat in zowel het aantal rondjes als gemaakte kilometers. Het doel zal zijn aan het einde van de zaterdag wat hoger in deze ranglijst te staan. Voorlopig gaat het bij het team met de zwarte bolides een stuk minder voorspoedig dan bij Red Bull en Ferrari.