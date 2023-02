Lars Leeftink

Vrijdag 24 februari 2023

Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, heeft duidelijk gemaakt dat er inderdaad tijdens de middagsessie op vrijdag een probleem was waardoor Max Verstappen minder rondjes kon rijden.

Het was ondanks deze problemen een aardige dag voor Red Bull, dat op vrijdag tot 123 rondjes kwam en nu in totaal op 280 rondjes staat. Alleen AlphaTauri en Williams doen het wat dat betreft beter. De ochtendsessie werd gedaan door Sergio Pérez, terwijl de middagsessie voor Verstappen was. Verstappen zou tweede eindigen, Pérez veertiende. Zhou Guanyu was de coureur die de dag verrassend genoeg op P1 afsloot, met Fernando Alonso op P3.

Ochtendsessie Pérez

Lambiase blikt in een persbericht van Red Bull Racing terug op de ochtendsessie van Pérez. Het was voor de Mexicaan de eerste echte kennismaking met de RB19. "In de ochtend was Checo productief en heeft hij een mooi aantal kilometers kunnen rijden. Hij kwam goed op gang en gaf goede feedback. De focus bij Checo lag op het afwerken van een stabiele run, waarbij we een aantal cruciale procedures en systeemchecks hebben doorlopen. Een goede basis voor hem om op zaterdag op verder te bouwen, als hij een volle dag in de wagen zit."

Probleem

Tijdens de middagsessie kon Verstappen echter niet tot dit aantal komen, volgens de geruchten door een olielek. Lambiase heeft namens Red Bull in ieder geval bevestigd dat er wat problemen waren. Welke problemen dat precies waren, wil hij niet vertellen. "In de middag hadden we last van een kleine 'kinderziekte', waardoor we wat tijd zijn verloren. Dit is echter de reden dat we komen testen, zodat we deze problemen kunnen voorkomen op de momenten dat het erom gaat. Daardoor wordt het een volgepakt programma op zaterdag, zodat we met alle benodigde data de testdagen af kunnen sluiten. Wat we in de middag hebben kunnen concluderen na Max zijn korte runs, is dat we hard op weg zijn naar een goed racepakket. Zijn anderhalve testdag is voorbij gevlogen, maar Max voelt zich comfortabel in de auto en is klaar voor de strijd."