Lars Leeftink

Vrijdag 24 februari 2023 18:33 - Laatste update: 18:43

Max Verstappen heeft teruggeblikt op zijn tweede en laatste testdag in Bahrein. Vrijdagmiddag kwam de tweevoudig wereldkampioen voor de laatste keer deze week in actie, aangezien Verstappen zaterdag geen kilometers gaat maken.

Verstappen kwam donderdag op 157 rondjes uit en reed de hele dag. Hij eindigde de sessie toen overtuigend op P1. Tijdens de vrijdag reed hij alleen de middagsessie, een sessie die door een rode vlag (gecreëerd door George Russell) werd verstoord. Verstappen had, zo beweert De Telegraaf, zelf ook wat problemen in de vorm van een olielek. Dit is door zowel Verstappen als Red Bull echter nog niet bevestigd. Al te lang duurde de problemen in ieder geval niet, want de Nederlander kon na de rode vlag zijn weg vervolgen en uiteindelijk naar een tweede tijd rijden, achter Zhou Guanyu.

Verstappen

Via Verstappen.com blikt de Nederlander terug op de tweede testdag, een dag waarin hij 47 rondjes reed. "De testdagen zijn tot nu toe goed verlopen. We hebben ons vandaag wat meer gefocust op de details en kleine stappen we gemaakt. De bolide reageert super of alles wat we hebben aangepast. We hebben er veel van opgestoken, niet alleen voor het aankomende weekend, maar ook voor de races daarna. Ik ben erg tevreden."

RB19 de sporen geven

Volgens Verstappen mag het team tevreden zijn over de RB19 en hoe de auto momenteel presteert. "Het is fantastisch om te zien hoe de auto tot stand is gekomen. Het ging vanaf de eerste meters heel gemakkelijk. Daarvoor dank ik iedereen op de fabriek van Red Bull. Daar is ontzettend hard gewerkt, en dat al vanaf vorig jaar. We konden de auto direct de sporen geven, dat is naar mijn idee ook belangrijk. Het zijn positieve testdagen voor mij geweest. Het is nog even afwachten, maar ik ben positief."

