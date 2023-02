Lars Leeftink

Max Verstappen had, rondom de rode vlag die George Russell creëerde tijdens de middagsessie, zelf met zijn Red Bull ook een probleempje. Het bleek geen groot probleem te zijn, want de coureur kon tijdens de slotfase van de testdag gewoon nog kilometers maken. Toch heeft het de Nederlander tijd gekost.

Het bleek, zo meldt De Telegraaf, om een olielek te gaan. Dit was de voornaamste reden waarom Verstappen in totaal maar 47 rondjes reed. Op donderdag reed hij nog 157 rondjes, maar toen kwam de Nederlander natuurlijk de hele dag in actie, terwijl dat op vrijdag alleen maar tijdens de middagsessie het geval was. Zijn laatste sessie van deze week werd dus verstoord door een olielek, waardoor hij tijdens de middenfase van de sessie kostbare tijd verloor. Sergio Pérez had tijdens de ochtendsessie al wel 76 rondjes gereden en was een stuk productiever. Het olielek is nog niet door Red Bull of Verstappen zelf bevestigd.

Testdagen

In totaal heeft Verstappen de afgelopen twee dagen net de 200 rondjes gehaald, want de tweevoudig kampioen heeft in totaal 204 rondjes gereden. Een productieve anderhalve dag voor de Nederlander, want per sessie is dit 68 rondjes. Per sessie dus iets meer dan een hele raceafstand op het circuit in Bahrein. Verstappen gaat zaterdag toekijken hoe Pérez voor Red Bull zowel de ochtendsessie als de middagsessie voor zijn rekening neemt. Voor Verstappen zitten de testdagen erop en kan de focus al op volgende week, want dan start het nieuwe F1-seizoen.

Nog een kleine anderhalf uur op de klok in Bahrein. Rode vlag na stilvallen George Russell.



Ondertussen heeft Max Verstappen pas 18 rondjes achter zijn naam (en de snelste tijd). RB19 staat al tijd binnen door olielek. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) February 24, 2023

