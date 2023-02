Lars Leeftink

De tweede dag van de wintertest op Bahrain International Circuit zit erop. Zhou Guanyu heeft de middagsessie als snelste afgesloten. De Chinese coureur zette een rondetijd neer van 1:31.610 in zijn gloednieuwe Alfa Romeo C43. Hij was vier honderdsten van een seconde sneller dan Max Verstappen.

Na een drukke vrijdagochtend, waarin Logan Sargeant, Zhou en Fernando Alonso ook al in actie waren gekomen, begonnen zij samen met zeven andere coureurs aan de middagsessie. Nyck de Vries, Verstappen, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, George Russell en Charles Leclerc waren tijdens de middagsessie hun metgezellen. Het waren Zhou en Verstappen die als eerste naar buiten gingen, en al binnen het eerste uur had Verstappen met een 1.31.863 de eerste plaats overgenomen van Carlos Sainz, die de op dat moment snelste tijd tijdens de ochtendsessie had neergezet. De andere coureurs hadden wat meer tijd nodig om in ritme te komen, maar begonnen vervolgens ook betere tijden te noteren.

Sargeant maakt veel kilometers

Verstappen zou, net zoals tijdens de donderdag, de sessie gedurende de middag op P1 doorbrengen. Met een 1.31.650, op dat moment de snelste tijd die tijdens de testdagen was gereden, bleef de wereldkampioen gedurende de sessie lang bovenaan staan. Leclerc en Russell reden zichzelf met nog drie uur te gaan voor het eerst in de top tien, en de Monegask zou daar ook blijven. Ook Hülkenberg ging hard en reed met zijn Haas zelfs naar P2. Hij deed dit echter op de soft band, daar waar de rest rondjes reed op de medium band. Het was, zeker in vergelijking met donderdag, lang een vrij probleemloze dag voor de teams. Er waren tot het laatste uur geen noemenswaardige problemen bij de teams, terwijl er ook sinds donderdagochtend geen gele of rode vlaggen aan te pas waren gekomen. Met Verstappen op P1 en Sargeant die als eerste over de 100 rondjes ging, begonnen de coureurs vervolgens aan de laatste twee uur van de sessie.

Rode vlag Russell

In navolging van Verstappen, Leclerc, Hülkenberg en Sargeant zouden ook Alonso, De Vries, Piastri en Gasly zich richting de top tien rijden. Daardoor waren vooral de coureurs die tijdens de middag in actie kwamen goed vertegenwoordigd in de top tien. De rangorde van de tien snelste coureurs zou gedurende de slotfase van de sessie nog wel wat veranderen. Met nog anderhalf uur te gaan stond de auto van Russell ineens stil. De W14 had problemen met zijn aandrijving en kreeg daar een melding over op zijn stuur, waarna hij de auto stil moest zetten. Na een kwartier wachten konden de coureurs beginnen aan de slotfase van de tweede testdag. In deze periode stond Verstappen vooral in de pitstraat terwijl zijn team een olielek aan het repareren waren. Hij zou daarna weer snel de baan op komen.

Slotfase

De Vries schoot na de hervatting meteen uit de startblokken en steeg naar P7. Even later ging de AlphaTauri-coureur zelfs naar P2, op 0.572 seconde van landgenoot Verstappen. Hij zou daarna nog wel een aantal plaatsen zakken naarmate de baan sneller werd en coureurs betere tijden begonnen neer te zetten. Zhou kwam bovenaan de tijden te staan met nog een half uur te gaan met een 1:31.610 op de zachtste compound. Alonso zat in een Nederlandse sandwich achter Verstappen, maar voor De Vries, terwijl Hülkenberg de top vijf completeerde. Sainz werd uiteindelijk zesde voor Sargeant, Leclerc, Piastri en Gasly. In het laatste kwartier viel Zhou, tijdens een test met de virtual safety car en rode vlag, stil aan het einde van de pitstraat met een nog onbekend probleem. Ook de Williams van Sargeant leek stil te vallen, maar naar verluidt ging het daar wel om een oefening. Aan het einde van de sessie werden nog proefstarts gemaakt en werd er nog meer geoefend met de Virtual Safety Car en rode vlaggen.

