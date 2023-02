De vrijdagochtend in Bahrein: Ferrari en Aston Martin maken indruk tijdens ochtendsessie

Jan Bolscher

Vrijdag 24 februari 2023 12:15 - Laatste update: 12:26

Carlos Sainz heeft de vrijdagochtendsessie in Bahrein als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur klokte een 1.32.486, gevolgd door Logan Sargeant en Fernando Alonso. Yuki Tsunoda maakte de meeste kilometers.

Red Bull Racing en Max Verstappen maakten een goede indruk tijdens de eerste testdag voorafgaand aan het Formule 1-seizoen van 2023. De Nederlander had de hele dag de RB19 tot zijn beschikking en gebruikte die tijd om zowel de snelste ronde op het bord te zetten als de meeste kilometers te maken. Ook Ferrari en Mercedes kwamen goed voor de dag. De tweede testdag op het Bahrain International Circuit ging - net als op donderdag - om 08:00 uur Nederlandse tijd van start met de ochtendsessie. De coureurs die voor de lunch al in actie kwamen waren Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lando Norris, Zhou Guanyu, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant.

Artikel gaat verder onder video

Openingsfase

De openingsfase verliep rustig. De coureurs verreden in eerste instantie een aantal installatieronden met de zogenaamde 'aero rakes' op de wagen, om een goed beeld te krijgen van de luchtstroom. Verder zagen we een mix van de zachte band, de medium band, de harde band en de speciale testband van Pirelli. Het eerste uur van de ochtendsessie verliep zonder problemen. Van gele of rode vlaggen was dan ook geen sprake. Na zestig minuten was het Magnussen die met een 1.33.710 bovenaan de tijdenlijst stond. Ook had de Haas-coureur met 15 ronden de meeste kilometers achter de rug. Pérez en Ocon volgden met 14 ronden. Op dit punt had Sargeant de minste meters gemaakt. Hij ging in het eerste uur acht keer het circuit rond.

Kevin Magnussen

Aston Martin oogt opnieuw sterk

Bij ingang van het tweede uur was het Sainz die de tijdenlijst aanscherpte. De Ferrari-coureur dook als eerste onder de 1.33 met een 1.32.653 en noteerde daarmee de op dat moment snelste tijd van de testdagen. Niet veel later scherpte hij die tijd aan met een 1.32.486. Ook Alonso deed weer goede zaken in de Aston Martin. Met een 1.33.278 stond hij op dit moment - net als op donderdag aan het eind van de dag - op de tweede stek. Hamilton kwam ondertussen met een nieuw model van de voorvleugel de baan op. De Brit reed echter op de testbanden van Pirelli, waardoor er qua rondetijden weinig op gebaseerd kon worden. Halverwege de sessie was het Zhou met een verrassende tweede tijd achter zijn naam. De Alfa Romeo-coureur was goed voor een 1.33.170 en positioneerde zichzelf daarmee voor Alonso. Tsunoda was inmiddels 50 keer het circuit rond geweest en had daarmee bij uitstek de meeste meters gemaakt.

Long runs

Het derde kwart stond grotendeels in het teken van long runs. Vrijwel alle coureurs reden een langere stint op de medium- of harde band. Hamilton kende hierbij een paar kleine momentjes met zijn W14, waarbij hij twee keer zonder verdere problemen van de baan raakte. Ook Pérez verremde zich meerdere keren in de RB19. De Mexicaan leek in eerste instantie een minder goede start te hebben dan teammaat Verstappen, al is er uiteraard niets bekend over welke programma's de coureurs aan het afwerken zijn tijdens de testdagen. Met nog een dik uur op de klok had hij de zesde tijd in handen met een 1.33.751. Alonso was inmiddels weer opgeklommen naar de tweede stek met een 1.32.969, maar reed hierbij wel wat schade aan zijn vloer. De Spanjaard moest hierdoor noodgedwongen terug de pitbox in.

Voor Hamilton leek het een redelijk stroeve ochtend. De W14 lijkt op het eerste gezicht een verbetering ten opzichte van zijn voorganger, maar de zevenvoudig wereldkampioen moest hier en daar flink corrigeren tijdens het pushen. Uiteindelijk kwam hij met een 1.33.954 dan ook niet verder dan de achtste tijd - al zegt dit op dit punt nog niets. Sainz bleef bovenaan de tijdenlijst staan met zijn 1.32.486, gevolgd door Sargeant (1.32.549) en Alonso (1.32.969). De meeste ronden kwamen op naam te staan van Tsunoda. De AlphaTauri-coureur ging 85 keer het circuit rond. Pérez deed eveneens goede zaken met 76 ronden, gevolgd door Sargeant met 74 ronden. Zhou maakte de minste meters met 'slechts' 46 ronden.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.