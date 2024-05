De vlag is gevallen in Miami voor ronde zes van het wereldkampioenschap Formule 1. Dat betekent dat er ook weer een nieuwe stand in het klassement is en GPFans zet het puntenaantal in het kampioenschap even op een rijtje.

Het spektakelstuk in Miami is gewonnen door Lando Norris, die daarmee zijn allereerst en misschien wel langverwachte Grand Prix-zege heeft weten te pakken. Max Verstappen kwam uiteindelijk als tweede over de streep en Charles Leclerc wist het laatste podiumplekje in te vullen.

Coureursklassement

Het zorgt ervoor dat het klassement weer wat wordt opgeschud. Verstappen leidt echter nog wel het kampioenschap en doet dat met 136 punten. Sergio Pérez staat op de tweede plek met 101 punten en Leclerc is nog altijd de nummer drie.

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 237 punten 2. Ferrari 189 punten 3. McLaren 124 punten 4. Mercedes 64 punten 5. Aston Martin 42 punten 6. RB 19 punten 7. Haas 7 punten 8. Alpine 1 punten 9. Williams 0 punten 10. Kick Sauber 0 punten

