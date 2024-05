Max Verstappen vertelt dat de sleutelfiguren binnen Red Bull Racing allemaal doorlopende contracten hebben, maar dat dat geen honderd procent zekerheid biedt over dat er naast Adrian Newey geen andere belangrijke namen vertrekken: "In het leven kan je nooit alles garanderen."

De rust binnen Red Bull Racing is nog niet wedergekeerd. De kampioensformatie is sinds begin februari onderwerp van gesprek, nadat bekend werd dat teambaas Christian Horner door een vrouwelijke medewerker werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Alhoewel deze soap nog niet ten einde is, lijkt de commotie op dit vlak wat te zijn afgenomen. Ook de vermeende machtsstrijd tussen Horner en Red Bull-topman Helmut Marko lijkt in de ijskast te zijn gezet, maar dat betekent niet dat alles weer koek en ei is voor de renstal.

Artikel gaat verder onder video

Adrian Newey vertrekt bij Red Bull Racing

Eerder deze week werd namelijk bekend wat al enige tijd in de lucht hing: Adrian Newey vertrekt bij Red Bull Racing. De 65-jarige Brit is een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de sport en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onder andere het succes van Max Verstappen. Daarmee is de situatie binnen het team opnieuw stormachtig, terwijl Verstappen juist rust in de tent wil. De drievoudig wereldkampioen heeft een contract tot eind 2028, maar wordt in de media vaak gelinkt aan een eventueel vertrek.

Geen garanties in het leven

Op de vraag of Verstappen van bovenaf garanties heeft gekregen dat er niet alsnog andere belangrijke namen vertrekken, klinkt het: "Er zijn inderdaad langdurige contracten, maar in het leven kan je nooit alles garanderen", zo citeert De Telegraaf. "Ik kan morgen ook niet wakker worden. Uiteindelijk weet je niks honderd procent zeker. Uiteindelijk worden er afspraken gemaakt, maar het gaat er ook om dat iedereen blij is met zijn werk en zich gewaardeerd voelt."

Gerelateerd