Het is nog even onduidelijk of Lance Stroll op tijd hersteld is van zijn fietsongeluk om te gaan starten tijdens de Grand Prix van Bahrein. Aston Martin geeft maar weinig prijs over de huidige gezondheid van de Canadees en heeft nog niet aangegeven wie er mogelijk gaat invallen voor Stroll.

Tijdens de testdagen heeft het team ervoor gekozen om Felipe Drugovich naar voren te schuiven als vervanger voor de 24-jarige Stroll. De Braziliaan kende bij het opgaan van de baan, tijdens de ochtendsessie van de eerste testdag, direct problemen en zorgde voor een rode vlag. Na wat herstelwerkzaamheden kon de Formule 2-kampioen van vorig jaar alsnog meters maken en in de middagsessie is het de beurt aan teamgenoot Fernando Alonso.

Logische optie

In een exclusief gesprek met GPFans gaat Vandoorne in op de vraag of hij mogelijk kan invallen voor de Canadees, mocht Stroll niet op tijd zijn hersteld van zijn opgelopen verwondingen. "Waarschijnlijk niet. Ik zit nu in Kaapstad en nu rijdt Felipe Drugovich de testdagen in Bahrein. Dan lijkt het mij ook logische dat hij de wedstrijd zal doen, omdat ik niet op de test aanwezig kan zijn", zo sluit hij de invalbeurt uit. Aankomend weekend rijdt de Belg de E-Prix van Kaapstad en daarom is hij op dit moment niet aanwezig bij de testdagen in Bahrein.

Drugovich tast ook nog in het duister

Ook Drugovich weet op dit moment niet of hij mogelijk het zitje van Stroll moet gaan invullen tijdens de eerste race. Bij F1TV vertelt hij: "Het hangt allemaal af van Lance, van zijn situatie. Ik denk dat hij herstelt, dat is het enige goede nieuws dat ik heb. Hij gaat zeker proberen om bij de race te zijn, maar Stoffel en ik zijn ook van plan om bij de race aanwezig te zijn", aldus de Braziliaan.

