Aston Martin wijst naar Verstappen als oorzaak van crash, Marko countert opmerking Norris | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een dag na de Grand Prix van China op het Shanghai International Circuit werd vooral de crash die Lance Stroll bij de herstart veroorzaakte, onder de loep genomen. Aston Martin-teambaas Mike Krack wijst naar Max Verstappen, want volgens hem lag de kettingbotsing aan wat er vooraan het veld gebeurde. Oscar Piastri, die ook schade opliep, kon zich echter totaal niet vinden in de mening van de Luxemburger. Verstappen schreef ondertussen zijn vierde race dit seizoen op zijn naam. Lando Norris zei de fans die de Formule 1 saai vinden vanwege deze dominantie, wel te begrijpen, maar Helmut Marko kan niks met de opmerking van de Brit. Mercedes was ooit ook oppermachtig, maar komt nu niet meer in de buurt van het podium, en dus zal het upgrades meebrengen naar Miami. Ondertussen heeft Toto Wolff zich wederom uitgesproken over het mogelijk binnenhalen van Verstappen, en dreigt Fernando Alonso met het overslaan van races.

Wolff: "Maakt niet uit wat je te verkopen hebt aan Max, Jos en Raymond"

Max Verstappen is één van de gespreksonderwerpen binnen Mercedes als het gaat over de vraag wie Lewis Hamilton moet opvolgen vanaf 2025. Toto Wolff wil de Nederlander maar wat graag aan zich binden, maar weet ook dat Verstappen en zijn management niet zomaar overstag gaan. Volgens de teambaas is puur en alleen de snelste auto 'verkopen' dan ook niet genoeg om iemand als de Limburger binnen te halen. "Voor simpele zielen zou dat misschien de enige reden zijn, maar er zullen mensen met meer diepgang zijn die ook naar andere factoren kijken. En ik denk dat Max zo iemand is", zo liet Wolff weten aan de media in China. "Ik ben slecht in het verkopen van iets. Maar ik denk dat het ook niet uitmaakt wat je te verkopen hebt aan Max, Jos (zijn vader, red.) en Raymond (Vermeulen, manager, red.)." Lees hier het hele artikel over de Mercedes-teambaas.

Piastri sluit zich aan bij woedende Ricciardo: 'Dit had Stroll kunnen verwachten'

Lance Stroll verprutste niet de race van één, maar twee Australiërs tijdens de F1 Grand Prix van China. Hij knalde achterop Daniel Ricciardo en door een kettingreactie raakte de RB-coureur op zijn beurt Oscar Piastri. Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack lag de verantwoordelijkheid van de crash bij Max Verstappen, degene die als leider het tempo mocht bepalen bij de herstart, en Stroll nam zelf de verantwoordelijkheid ook niet op zich en zei dat "iedereen voor hem remde". Naast de woedende Ricciardo, die "fuck hem" zei over Stroll toen hij erachter kwam dat de Canadees vond dat de de crash niet zijn schuld was, heeft ook Piastri zijn mening erover klaarliggen. De opmerking over Verstappen lijkt hij onzin te vinden evenals het excuus van Stroll. "Ja, maar niemand anders crashte tegen elkaar aan," reageerde de McLaren-coureur tegenover de aanwezige media in China. "Dit is iets wat je altijd moet verwachten in zo'n type bocht." Lees hier het hele artikel over Oscar Piastri die niks ziet in de beschuldigingen van Aston Martin.

'Mercedes voert flinke upgrade W15 door richting sprintweekend in Miami: vloer aangepakt'

Toto Wolff liet het afgelopen weekend al een beetje doorschemeren, maar volgens FunoAnalisiTecnica gaat Mercedes in Miami met upgrades komen die vooral de vloer zullen veranderen van de W15. Op deze manier hoopt het team een inhaalslag te gaan maken. "Uit de verzamelde informatie weten we dat dit een update is die in staat is om de belasting aan de achterkant te maximaliseren, gekoppeld aan de configuratie van de beam wing, een imperfecte context op dit moment, aangezien het gecombineerde werk van de twee huidige componenten niet zo effectief is zoals het hoort," aldus het Italiaanse platform. "Mercedes is klaar om een ​​stap te zetten waarmee het een deel van het onuitgesproken potentieel wil ontsluiten en uiteraard het ontwikkelingsvenster van de auto wil verbreden." Lees hier het hele artikel over de upgrades voor de W15-bolide.

Alonso overweegt sprintraces over te slaan: "Dit heeft me tot nadenken gezet"

Fernando Alonso kreeg tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van China wederom drie strafpunten op zijn superlicentie. Ditmaal was het voor contact met Carlos Sainz. Het is volgens de Aston Martin-coureur het daarom eigenlijk niet meer waard om mee te doen aan de Sprint. "Deze sancties worden niet begrepen en ik kan me er ook niet in vinden, zeker als het gaat om punten op je superlicentie," vertelde Alonso tegenover DAZN. "Zo'n ongelooflijke straf is wederom ongekend. Het zet je wel aan het nadenken voor de volgende Sprint en of je daar überhaupt aan wil meedoen. Vanwege de punten die worden uitgedeeld en het feit dat we dan minder banden overhouden [voor de Grand Prix van zondag], is het het bijna niet waard om [in de Sprint] te racen." Lees hier het hele artikel over het dreigement van Fernando Alonso.

Marko kan niets met opmerking Norris over Verstappen: "Dat moet je vooral niet zeggen"

Max Verstappen wist de F1 Grand Prix van China te winnen en dat was alweer zijn vierde overwinning van dit seizoen. Er lijkt ook in 2024 geen maat te staan op de Nederlandse coureur van Red Bull Racing. In de voorgaande seizoenen was dit ook al het geval en sommigen vinden het eentonig worden. Lando Norris kon zich wel in deze mening vinden, maar Dr. Helmut Marko is het absoluut niet met hem eens. De Red Bull-topman zegt dat het gewoonweg gebeurt in sport dat sommige atleten boven de rest uitsteken. Iets dat volgens hem gewaardeerd én geaccepteerd moet worden, zonder te klagen dat het saai is geworden. "Het is ook helemaal niet saai", zo wordt de Oostenrijker geciteerd door De Telegraaf. "In het skiën hebben wij vroeger mannen als Franz Klammer en Hermann Maier gehad, die heel veel wonnen. Als de prestaties van een sportman buitengewoon zijn, dan moet je dat accepteren en kunnen waarderen." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die de claim van Lando Norris countert.

Krack vindt straf voor Stroll overdreven: "Een heel snel en heel hard besluit"

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack ligt de oorzaak van de crash tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo tijdens de Grand Prix van China, aan de voorkant van het veld. Krack vindt dat er simpelweg een kettingreactie was waardoor Stroll eigenlijk ook slachtoffer was. "Deze situaties ontstaan aan de voorkant. Nu kun je altijd zeggen dat je voorzichtiger moet zijn. Maar aan de andere kant, als je te voorzichtig bent en je hebt de herstart en je verliest meer dan een wagenlengte - dan zegt iedereen 'slaap je?'" Volgens Krack hoort zoiets dan ook simpelweg bij het racen, zo legde hij verder uit bij Motorsport.com: "Dit zijn altijd de grillige bewegingen die gebeuren bij een safety car herstart. En we hebben er elk jaar wel een paar en dat zal zo blijven." Lees hier het hele artikel over Aston Martin en de straf voor Lance Stroll.

