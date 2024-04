Max Verstappen is één van de gespreksonderwerpen binnen Mercedes als het gaat over de vraag wie Lewis Hamilton moet opvolgen vanaf 2025. Toto Wolff wil de Nederlander maar wat graag aan zich binden, maar weet ook dat Verstappen en zijn management niet zomaar overstag gaan. Zij hebben helder voor ogen wat ze willen.

Sinds de onrust haar intrede heeft gedaan bij Red Bull, wordt Verstappen in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes. De regerend wereldkampioen is uiterst loyaal aan Dr. Helmut Marko en als hij moet vertrekken, dan pakt Verstappen ook zijn koffers. Daarnaast heeft Verstappen duidelijk uitgesproken dat hij in een rustige en vredige omgeving wil kunnen werken. Als Red Bull haar interne machtsstrijd dus niet weet op te lossen, zou dat ook een reden kunnen zijn om verder te kijken. Tot slot is er dan ook nog de motor voor 2026, waar zorgen over bestaan. Het Red Bull Powertrains-project zou achterlopen op schema en de eerste resultaten zijn nog niet erg indrukwekkend. Iets dat Verstappen ook aan het denken kan zetten. Wolff wil hem graag met open armen ontvangen, maar weet ook dat Verstappen en zijn management verder kijken dan 'wat je te verkopen hebt'.

Niets 'verkopen' aan Verstappen en management

Volgens Wolff is puur en alleen de snelste auto 'verkopen' niet genoeg om iemand als Verstappen binnen te halen. "Voor simpele zielen zou dat misschien de enige reden zijn, maar er zullen mensen met meer diepgang zijn die ook naar andere factoren kijken. En ik denk dat Max zo iemand is", zo liet Wolff weten aan de media in China. "Ik ben slecht in het verkopen van iets. Maar ik denk dat het ook niet uitmaakt wat je te verkopen hebt aan Max, Jos (zijn vader, red.) en Raymond (Vermeulen, manager, red.)."

Verstappen weegt allerlei factoren

Wat betreft de 'andere factoren', doelt Wolff op de onrust die momenteel heerst bij Red Bull Racing. De hele zaak rondom Christian Horner is nog niet volledig afgerond en daarnaast speelt er een intense machtsstrijd, waarbij het nog maar de vraag is of mensen als Marko en Adrian Newey aan boord blijven. Daarnaast weegt het reglement van 2026 waarschijnlijk zwaar, want met een compleet nieuwe motor kan Mercedes wellicht wél weer competitief zijn.

