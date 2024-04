Max Verstappen wist de F1 Grand Prix van China te winnen en dat was alweer zijn vierde overwinning van dit seizoen. Er lijkt ook in 2024 geen maat te staan op de Nederlandse coureur van Red Bull Racing. In de voorgaande seizoenen was dit ook al het geval en sommigen vinden het eentonig worden. Lando Norris kon zich wel in deze mening vinden, maar Dr. Helmut Marko is het absoluut niet met hem eens.

Of het nu een kwalificatie, Sprintrace of Grand Prix betreft; het maakt voor Verstappen allemaal geen verschil. Hij weet ze allemaal op z'n naam naam te zetten, met een enkele uitzondering daargelaten. Sinds Verstappen in 2021 de kroon overnam van Lewis Hamilton, is hij alleen nog maar beter geworden. En datzelfde geldt ook voor de auto van Red Bull. Norris noemde dit dan ook een "dodelijke combinatie" en kon wel snappen dat fans de Formule 1 inmiddels saai beginnen te vinden. "Natuurlijk is dat zo. Als je dezelfde coureur zonder gevecht alles ziet winnen, dan wordt het saai. Dat is begrijpelijk", zo zei de McLaren-coureur in China. Marko kan hier op zijn beurt helemaal niets meer en vindt dat men waardering moet hebben voor wat Verstappen laat zien.

Max Verstappen maakt F1 niet saai zegt Marko

Verstappen iets kwalijk nemen of stellen dat de sport saai is door hem, vindt Marko van de zotte. De Red Bull-topman zegt dat het gewoonweg gebeurt in sport dat sommige atleten boven de rest uitsteken. Iets dat volgens hem gewaardeerd én geaccepteerd moet worden, zonder te klagen dat het saai is geworden. "Het is ook helemaal niet saai", zo wordt de Oostenrijker geciteerd door De Telegraaf. "In het skiën hebben wij vroeger mannen als Franz Klammer en Hermann Maier gehad, die heel veel wonnen. Als de prestaties van een sportman buitengewoon zijn, dan moet je dat accepteren en kunnen waarderen."

Kijkcijfers lijden niet onder dominantie Verstappen

Dat fans en ook Norris stellen dat de Formule 1 inmiddels saai is geworden door de dominantie van Verstappen, vindt de man uit Graz dan ook een belediging voor zijn coureur. "Vooral niet zeggen dat het saai is", zo is Marko duidelijk. "Het is de verdienste van Max." En hoewel erg her en der geklaagd wordt over de dominantie van Verstappen, is dat nog niet terug te zien in bijvoorbeeld de kijkcijfers. Waar de Formule 1 in de gloriejaren van Michael Schumacher aan kijkers moest inboeten, is dat nu niet het geval. Ook zijn vrijwel alle races nog steeds in een recordtempo uitverkocht.

