Toto Wolff liet het afgelopen weekend al een beetje doorschemeren, maar Mercedes gaat in Miami met upgrades komen die vooral de vloer zullen veranderen van de W15. Op deze manier hoopt het team een inhaalslag te gaan maken.

In 2022 werd Mercedes aan het begin van het nieuwe tijdperk derde achter Red Bull en Ferrari en had het richting het einde van het seizoen pas porpoising een beetje onder controle. Aan het begin van zowel 2023 als 2024 keerde dit terug, maar werd dit ook weer hersteld. In 2023 leverde dit de tweede plaats bij de constructeurs op, waarbij George Russell zich duidelijk comfortabeler voelde dan Lewis Hamilton. Dit is in 2024 weer het geval, waarbij het verschil wel is dat Mercedes in 2024 aan het duelleren is om P4 in het kampioenschap met Aston Martin en McLaren de Silver Arrows op het oog achter zich gelaten heeft.

Nieuwe upgrades

Volgens FunoAnalisiTecnica gaat de nieuwe upgrade, die in Imola gaat verschijnen, veel veranderen aan de W15. "Uit de verzamelde informatie weten we dat dit een update is die in staat is om de belasting aan de achterkant te maximaliseren, gekoppeld aan de configuratie van de beam wing, een imperfecte context op dit moment, aangezien het gecombineerde werk van de twee huidige componenten niet zo effectief is zoals het hoort. Mercedes is klaar om een ​​stap te zetten waarmee het een deel van het onuitgesproken potentieel wil ontsluiten en uiteraard het ontwikkelingsvenster van de auto wil verbreden."

Wolff over upgrades

Tegenover Autosport sprak Wolff zich uit over de upgrades die eraan zitten te komen. "Ik denk dat de auto moeilijk af te stellen en moeilijk te besturen is, en daarom heb je volgens mij deze schommelingen in de prestaties. Ik denk dat waar de auto is, en waar de auto van Lewis was, zeker ver verwijderd was van het optimum en dat hij op het randje rijdt. Dus, wat is het? Dit is waar we staan. Voor Miami komen we met nieuwe onderdelen en het wordt interessant om te zien hoe die gaan presteren op de auto."

