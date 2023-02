F1-wintertest dag 1: Verstappen snelst in ochtendsessie, Williams kilometervreter

Jeen Grievink

Donderdag 23 februari 2023 12:15 - Laatste update: 13:01

De ochtendsessie van de eerste testdag van de F1-wintertest zit erop. Op het Bahrain International Circuit kende Max Verstappen een goed begin. Hij reed veel ronden en klokte - voor wat het waard is - de snelste tijd. Ferrari en Mercedes waren ook productief, al was het Williams dat zich ontpopte tot echte kilometervreter.

De sessie was slechts enkele minuten onderweg, toen deze al weer voor enige tijd werd stilgelegd. Er was namelijk een probleem bij Felipe Drugovich, die zijn AMR23 moest stilzetten naast de baan. Het leverde een onveilige situatie op, waardoor de rode vlag werd gezwaaid. Verstappen begon namens Red Bull goed aan de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. De Nederlander reed het ene na het andere rondje zonder problemen. Bij Ferrari stond men wel even met gefronste wenkbrauwen te kijken, want de neus van de auto deukte in toen deze op volle snelheid over het rechte stuk ging. Het riep de nodige vraagtekens op. Zo gebeurde er al genoeg in de beginfase van de eerste testdag.

Red Bull, Ferrari en Mercedes productief in ochtendsessie

Ferrari was echter wel het team dat van zich liet horen deze ochtend. De Italianen verschenen steeds aan de bovenkant van de tijdenlijst en werkten ook flink wat ronden af. Datzelfde gold echter ook voor regerend wereldkampioen Verstappen. De Nederlander deed aan stuivertje wisselen wat betreft de snelste tijd en legde - net als Ferrari - de nodige productieve kilometers af. Mercedes hield zich op zijn beurt wat op de achtergrond vanochtend - bewust of onbewust. George Russell reed niet de minste, maar ook zeker niet de meeste kilometers van alle coureurs. Hij was niet de langzaamste op de baan, maar ook zeker niet de snelste. Het blijft gissen welk programma de Zilverpijlen aan het afwerken waren, maar ze bleven wat in de luwte.

Carlos Sainz Jr. en George Russell tijdens de ochtendsessie

Williams kilometervreter, kopzorgen bij Aston Martin

Williams was het meest productief in de ochtendsessie. Via Alexander Albon kwamen zij maar liefst 74 keer over start-finish. Hiermee reed Williams de meeste kilometers van alle teams. Ook was er een derde tijd voor Albon, al zegt dat allemaal nog niet zoveel. Het minst productief was het team van Aston Martin. De problemen bij Drugovich zorgde er voor dat de Braziliaan zijn bolide slechts 40 ronden over het circuit kon sturen. Ook was hij met een rondetijd van 1:34.564 niet erg snel vandaag. Hij was echter niet de langzaamste, want dat was Oscar Piastri met een ronde van 1:34.888.

Vanmiddag debuut voor Nyck de Vries

Nyck de Vries mag vanmiddag Yuki Tsunoda gaan aflossen achter het stuur van de AlphaTauri. De coureur uit Sneek zal zodoende zijn debuut gaan maken voor het juniorenteam. Omdat Verstappen ook vanmiddag de honneurs waar zal nemen bij Red Bull Racing, krijgen we dan twee Nederlanders te zien op de baan. Tsunoda was vanochtend met 45 ronden niet uiterst productief voor AlphaTauri, dus hopelijk kan De Vries daar in de middag nog wat kilometers aan toevoegen.

