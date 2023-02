'Ferrari naar FIA voor omstreden onderdeel', 'McLaren praat met Red Bull over motordeal' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 22 februari 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We staan aan de vooravond van de Formule 1-testdagen. Het spektakel is in een zekere zin al losgebarsten want vandaag werd bekend dat de S-duct van Ferrari toch wel veel vragen oproept bij de andere teams. McLaren is in gesprek gegaan met Red Bull Racing en vermoedelijk gaat dat over het afnemen van motoren vanaf 2026 en Max Verstappen onthult wat hij zou zijn geworden als hij niet achter het stuur van een Formule 1-auto had gezeten. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Teams vragen FIA om opheldering over omstreden S-duct-concept Ferrari'

Ferrari moet tekst en uitleg gaan geven aan de FIA over het gebruik van haar unieke S-duct-concept bij de sidepods van de nieuwe SF-23-auto. Dit meldt het Italiaanse Formu1a.uno op haar website. Verschillende F1-teams zouden naar de autosportbond zijn gestapt om opheldering te krijgen over het ontwerp van Ferrari. Hele artikel lezen? Klik hier

Fans stemmen massaal op W14 van Mercedes als mooiste livery van 2023

In de afgelopen weken hebben de Formule 1-teams hun nieuwe livery voor het 2023-seizoen onthuld en de fans hebben nu laten weten welke zij het mooist vinden. Op het officiële Twitter-kanaal van de Formule 1 valt te lezen dat de fans massaal hebben gekozen voor de matzwarte livery van Mercedes. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen legt uit wat hij zou doen als hij geen racecoureur was geworden

Voor de 25-jarige Max Verstappen is racen zijn lust en zijn leven. De inmiddels tweevoudig kampioen krijgt de vraag voorgeschoteld wat hij zou doen als hij niet een racecoureur zou zijn en het antwoord is wat verrassend. Hele artikel lezen? Klik hier

Dit is het volledige overzicht van de line up van coureurs tijdens de testdagen

Donderdag is het zover, dan gaan de testdagen officieel van start op het Bahrain International Circuit. De renstallen en de coureurs zijn inmiddels gearriveerd en de meeste teams hebben hun line up gedeeld met de buitenwereld. Hele artikel lezen? Klik hier

'McLaren praat met Red Bull over motorendeal vanaf 2026'

McLaren-teambaas Zak Brown heeft in het geheim een bezoekje gebracht aan de fabriek van Red Bull Racing om de mogelijkheden voor een samenwerking vanaf 2026 te bespreken. McLaren overweegt namelijk de motoren van Red Bull Powertrains te gaan gebruiken wanneer hun huidige deal met Mercedes afloopt. Hele artikel lezen? Klik hier

Formule 1-testdagen in Bahrein op punt van beginnen: dit moet je weten

Morgen wordt het Formule 1-seizoen van 2023 afgetrapt met de driedaagse testweek in Bahrein. Een spannend moment, zowel voor de teams, de coureurs als de fans. Welk team heeft haar zaakjes het best voor elkaar? In onderstaand artikel vertellen we je alles wat je moet weten over deze testdagen en hoe je deze live kunt volgen op televisie. Hele artikel lezen? Klik hier

