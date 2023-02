Redactie

Woensdag 22 februari 2023 07:01

Voor de 25-jarige Max Verstappen is racen zijn lust en zijn leven. De inmiddels tweevoudig kampioen krijgt de vraag voorgeschoteld wat hij zou doen als hij niet een racecoureur zou zijn en het antwoord is wat verrassend.

De regerend kampioen zal aankomende donderdag beginnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Samen met teamgenoot Sergio Pérez zal de titelhouder de RB19 tot het uiterste gaan testen, zodat eventuele problemen kunnen worden getackeld. Daarnaast zal het team ook de daadwerkelijke RB19 moeten gaan tonen, want tijdens de presentatie in New York keken we vermoedelijk naar de RB18.

Opgegroeid in de autosport

In aanloop naar de testdagen komt de Formule 1 langzaam maar zeker weer tot leven. Daar horen ook de benodigde sponsorverplichtingen bij en Verstappen krijgt de vraag voorgeschoteld wat hij zou doen als de autosport niet zou bestaan. "Dat zou wel lastig zijn, want ik ben opgegroeid in de autosport en heb allerlei races gezien. Maar toen ik nog op school zat, wilde ik altijd een advocaat worden", zo legt Verstappen uit.

'Veel werk'

Het racetalent was natuurlijk aanwezig, zo zag ook vader Jos die met een jonge Verstappen heel Europa rondreisde om hem uiteindelijk af te leveren aan de Formule 1. Dat Verstappen junior niet voor de advocatuur heeft gekozen, heeft ook een reden: "Het is heel iets anders natuurlijk, maar het is ook heel veel werk. Toen ik me er echt in ging verdiepen dacht ik, ja misschien ook niet."

