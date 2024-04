'Alonso en Hamilton geweigerd door Red Bull, Verstappen speelt rol in mogelijke komst Sainz' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Damon Hill die in zijn ogen de enige reden noemt waarom Max Verstappen zou blijven om bij Red Bull Racing te vertrekken, en in dienst te treden van het kwakkelende Mercedes. Verder is Carlos Sainz in verband gebracht met een zitje bij Red Bull Racing, terwijl Adrian Newey, topman bij het Oostenrijkse team, zich heeft gericht tot fans die klagen over de huidige dominantie van de renstal. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Hamilton en Alonso niet bang voor Verstappen, maar geweigerd door Red Bull'

Lewis Hamilton en Fernando Alonso hebben hun handtekening gezet onder contracten van Ferrari en Aston Martin. Naar verluidt waren die twee Formule 1-teams echter niet hun eerste keuzes voor het seizoen 2025. Een Formule 1-fan beweerde op X (voorheen Twitter) dat "Charles Leclerc, Lando Norris, Hamilton en Alonso allemaal een Red Bull-zitje in de beste auto hebben geweigerd in de afgelopen twaalf maanden, omdat ze allemaal bang waren voor Max Verstappen." De claim werd vaak gedeeld op sociale media, maar volgens de ervaren en doorgaans goed geïnformeerde Mark Hughes is hier niets van waar. De journalist die schrijft voor onder andere Sky Sports F1 en de Formule 1 zelf, besloot hierop te reageren om het recht te zetten. Meer lezen over de reactie van Hughes? Klik hier.

Hill ziet Verstappen maar om één reden vertrekken: "Dan biedt Mercedes meer zekerheid"

Damon Hill ziet Max Verstappen alleen bij Red Bull Racing vertrekken en de overstap naar Mercedes wagen, als de drievoudig wereldkampioen zijn twijfels heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe aandrijving van de Oostenrijkse formatie. "Als hij zijn twijfels heeft bij de ontwikkeling van de aandrijflijn, kijkt hij misschien wel naar Mercedes", klinkt het in de podcast F1 Nation. "Zij bieden onder de nieuwe reglementen mogelijk wat meer zekerheid. Voor Max is de mate waarin hij competitief kan zijn, absoluut cruciaal. De enige reden waarom Max bij Red Bull Racing zou vertrekken, is als hij denkt dat ze hun voorsprong aan het verliezen zijn." Meer lezen over de verwachting van Hill? Klik hier.

Carlos Sainz "wordt absoluut overwogen" als nieuwe teammaat Verstappen in 2025

Red Bull Racing heeft gesprekken gevoerd met het team van Carlos Sainz en overweegt de Spanjaard als serieuze optie voor 2025. Dat meldt verslaggever Lawrence Baretto op de officiële website van de Formule 1. "Meerdere bronnen melden dat Red Bull heeft gepraat met het team van Sainz over een terugkeer bij de Red Bull-familie, die hij in 2017 verliet voor Renault", schrijft Barretto. "De Spanjaard is in de vorm van zijn leven. Hij stond iedere race waarin hij startte op het podium dit jaar, inclusief een briljante overwinning in Australië. Hij is de enige coureur die een overwinning van Red Bull wist te voorkomen sinds George Russell in Brazilië won in 2022." Meer lezen over de berichtgeving van Barretto? Klik hier.

Newey richt zich tot fans na klachten over dominantie Red Bull: 'Vroeger waren races ook saai'

Formule 1-fans lijken moe te worden van Max Verstappen en Red Bull Racing. Er werd op sociale media veel geklaagd, nadat de energiedrankfabrikant tijdens de Grand Prix van Japan weer een één-twee scoorde. Adrian Newey denkt dat ze door een roze bril kijken. "We hebben de gewoonte om ons de gedenkwaardige races en gevechten te herinneren en die door een roze bril te bekijken. Maar dan vergeten we de races die saai waren. De realiteit is dat er door de jaren heen veel saaie races zijn geweest, in elk seizoen. Misschien was het meest dramatische seizoen wel 2012, toen er zeven verschillende winnaars waren in de eerste zeven races," vertelt de Brit onder andere. Meer lezen over de oproep van Newey aan de fans? Klik hier.

McLaren verwacht moeilijk weekend in China: "Wordt schadebeperking"

Andrea Stella verwacht een moeilijk weekend in China, omdat het circuit niet goed bij de auto past. De McLaren-teambaas bereidt zich dan ook voor op een race waarin vooral de schade beperkt moet worden. "Tot op heden zijn we niet in staat geweest om de auto genoeg te verbeteren in lage- en medium snelheidsbochten", vertelt hij onder andere. "Qua competitiviteit verwacht ik een moeilijkere situatie dan in Suzuka, Australië en het eerste deel van het seizoen. China wordt misschien een beetje schadebeperking. Vanaf Miami kunnen we hopelijk beginnen aan een beter deel van dit 2024-seizoen." Meer lezen over de vooruitblik van Stella? Klik hier.

