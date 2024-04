Red Bull Racing heeft gesprekken gevoerd met het team van Carlos Sainz en overweegt de Spanjaard als serieuze optie voor 2025. Dat meldt verslaggever Lawrence Baretto op de officiële website van de Formule 1.

Carlos Sainz verkeerd in de vorm van zijn leven, maar is vooralsnog werkloos vanaf 2025. De 29-jarige Spanjaard moet eind 2024 bij Ferrari plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die in de herfstdagen van zijn carrière een indrukwekkend laatste hoofdstuk hoopt te schrijven bij de iconische grootmacht. Sainz wordt de laatste tijd sterk in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes, maar ook Red Bull Racing heeft naar verluidt interesse in de diensten van de drievoudig racewinnaar.

Red Bull sprak met team Sainz

"Meerdere bronnen melden dat Red Bull heeft gepraat met het team van Sainz over een terugkeer bij de Red Bull-familie, die hij in 2017 verliet voor Renault", schrijft Lawrence Barretto op de officiële website van de Formule 1. "De Spanjaard is in de vorm van zijn leven. Hij stond iedere race waarin hij startte op het podium dit jaar, inclusief een briljante overwinning in Australië. Hij is de enige coureur die een overwinning van Red Bull wist te voorkomen sinds George Russell in Brazilië won in 2022."

Spanjaard wordt overwogen

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner erkende eerder al dat Sainz niet wordt uitgesloten als mogelijkheid, maar de Britse grootmacht wil de tijd nemen om meerdere opties te overwegen, terwijl Sainz snel zekerheid wil over zijn toekomst. "Hij wordt absoluut overwogen, maar Red Bull heeft nog niet besloten het een goed idee is om hem opnieuw naast Verstappen te zetten", vervolgt Barretto. "Ze waren teammaten tijdens hun debuutseizoen in 2015", doelt hij op gezamelijke seizoen bij Toro Rosso, waar de spanningen regelmatig hoog op liepen.

