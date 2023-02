Stroll moet testdagen noodgedwongen overslaan, Heineken nieuwe partner Verstappen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 20 februari 2023 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Aan het einde van de week gaan de testdagen in Bahrein dan eindelijk van start. Vandaag kwam er nog het één en ander naar buiten. Zo werd bekend dat Heineken zich heeft verbonden aan Max Verstappen als sponsor. Lewis Hamilton is bezig met zijn Formule 1-film en is op zoek naar vrouwelijke acteurs en Lance Stroll moet zich afmelden voor de testdagen, de Canadees is gewond geraakt bij een fietsongeluk. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Jeroen Bleekemolen onder vuur in Mexico na uitspraken over Pérez

Jeroen Bleekemolen kan zich maar beter even gedeisd houden wanneer hij naar Mexico afreist, want de autocoureur en analist ligt in het Noord-Amerikaanse land behoorlijk onder vuur. Formule 1-fans aldaar nemen hem zijn uitspraken over Sergio Pérez behoorlijk kwalijk. Hele artikel lezen? Klik hier

Heineken bindt zich tot 2029 als partner aan Max Verstappen

Max Verstappen heeft wederom een uiterst grote partner aan zich weten te binden. Nadat de regerend wereldkampioen eerder al in zee dook met gameproducent EA, heeft het nu de handen ineen geslagen met bierproducent Heineken. Verstappen en Heineken tekenden een overeenkomst tot 2029. Hele artikel lezen? Klik hier

Stroll moet noodgedwongen testdagen overslaan vanwege fietsongeluk

Aston Martin-coureur Lance Stroll zal niet in actie komen tijdens de testdagen van de Formule 1 in Bahrein, later deze week. De Canadees is gewond geraakt bij een fietsongeluk en moet de testsessies daarom noodgedwongen overslaan. Hele artikel lezen? Klik hier

'Magnussen wilde Ricciardo als teamgenoot bij Haas, Australiër vroeg 10 miljoen dollar'

Daniel Ricciardo (33) vervult dit seizoen de rol van test- en reservecoureur bij Red Bull Racing, maar de Australiër had ook de kans om als volwaardig rijder op de grid te staan bij het team van Haas. Dit blijkt uit een uitspraak die Guenther Steiner doet tijdens het vijfde seizoen van Drive to Survive. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton wil vrouwelijke coureur en monteurs in Formule 1-film met Brad Pitt

Lewis Hamilton zal zich hard maken om enkele vrouwelijke acteurs te strikken voor 'zijn' Formule 1-film, die hij binnenkort gaat uitbrengen met Apple TV+. Niemand minder dan Brad Pitt zal de hoofdrol gaan spelen in deze film, maar Hamilton hoopt dat er ook een paar vrouwen op de voorgrond kunnen treden. Hele artikel lezen? Klik hier

