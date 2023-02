Remy Ramjiawan

Maandag 20 februari 2023

Aston Martin-coureur Lance Stroll zal niet in actie komen tijdens de testdagen van de Formule 1 in Bahrein, later deze week. De Canadees is gewond geraakt bij een fietsongeluk en moet de testsessies daarom noodgedwongen overslaan.

Stroll, die het komende seizoen partner is van Fernando Alonso, is door de opgelopen verwondingen gedwongen om de driedaagse test in Bahrein vanaf donderdag aan de kant te blijven staan. Of hij op tijd fit is voor de eerste Grand Prix, een week later, dat is nog niet bekend.

"Ik heb een ongeluk gehad terwijl ik aan het trainen was op mijn fiets, ter voorbereiding op het seizoen", zegt Stroll. "Ik ben vastbesloten om weer in de auto te stappen en ik ben enthousiast over het seizoen dat voor me ligt met het team. Ik ben gemotiveerd om deze tegenslag zo snel mogelijk te boven te komen", aldus de Canadees.

Het team zal het herstel van Stroll per dag gaan beoordelen in aanloop naar de Grand Prix van volgende week. "Zijn fitheid om terug te keren naar de cockpit zal dagelijks worden beoordeeld en het team zal voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein een update uitbrengen. Het team wenst Lance een spoedig herstel en kijkt uit naar zijn gebruikelijke energie en inzet binnen het team", zo laat de renstal weten.

Het team van Aston Martin heeft als reservecoureurs Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne achter de hand. Het is nog niet duidelijk of het team één van deze coureurs als vervanging van Stroll naar de testdagen in Bahrein stuurt of dat Alonso al het testwerk alleen zal moeten gaan uitvoeren.

