Jeroen Bleekemolen kan zich maar beter even gedeisd houden wanneer hij naar Mexico afreist, want de autocoureur en analist ligt in het Noord-Amerikaanse land behoorlijk onder vuur. Formule 1-fans aldaar nemen hem zijn uitspraken over Sergio Pérez behoorlijk kwalijk.

Bij de presentatie van de RB19 in New York gaf Pérez aan dat hij komend seizoen het gat naar Max Verstappen volledig wil dichten. De Mexicaan wil meedoen voor de overwinningen en hoopt zelfs een gooi te kunnen doen naar het kampioenschap. Bleekemolen reageerde kritisch op deze doelstellingen van Pérez en liet weten dat de Mexicaan de lat veel te hoog legt voor zichzelf. Sterker nog: de analist liet optekenen dat hij verwacht dat Pérez "dit jaar gaat breken" aan de zijde van Verstappen. Deze uitspraken, die hij deed in de seizoengids 2023 van FORMULE 1 Magazine, zijn opgepikt in Mexico en hebben zich als een lopend vuurtje verspreid.

Bleekemolen onder vuur bij Mexicaanse Pérez-fans

"Eerlijk gezegd verwacht ik dat Pérez dit jaar gaat breken", zo zei Bleekemolen, toen nog niet wetende dat zijn woorden tot ver in Mexico zouden reiken. Op social media in het Noord-Amerikaanse land gaat hij sinds enkele dagen viraal met zijn uitspraken en wordt hij belaagd door fans van Pérez. Bleekemolen zegt er niet wakker van te liggen en incasseert de boze woorden aan zijn adres. "Ik lig er niet wakker van, hoor. Het is gewoon mijn mening", zo vertelt de 41-jarige coureur uit Heemstede. "Er zaten volgens mij ook humoristische reacties tussen."

Woorden Bleekemolen reiken tot ver in Mexico

Hoe zijn woorden Mexico hebben bereikt, weet hij niet precies. "De uitspraak is volgens mij uitgelicht op één of ander Mexicaans Formule 1-forum. Een paar dagen geleden barstte het ineens los", zo zegt hij. "Ik denk wel dat het goed is dat ik binnenkort niet naar Mexico hoef, want ik weet niet of ik nu nog het land binnenkom..."

