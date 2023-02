Jeen Grievink

Daniel Ricciardo (33) vervult dit seizoen de rol van test- en reservecoureur bij Red Bull Racing, maar de Australiër had ook de kans om als volwaardig rijder op de grid te staan bij het team van Haas. Dit blijkt uit een uitspraak die Guenther Steiner doet tijdens het vijfde seizoen van Drive to Survive.

Gedurende het seizoen van 2022 werd langzaam duidelijk dat de positie van Schumacher onhoudbaar was bij Haas. De Duitser liet zijn bolide meermaals crashen en de druk op de schouders van Steiner om hem opzij te schuiven, werd steeds groter. Dit blijkt uit de 'like father like son'-aflevering van het vijfde seizoen van Drive to Survive, die 24 februari aanstaande te zien is op Netflix. In deze aflevering komt het onderwerp Schumacher ter sprake en wordt de kijker meegenomen naar een telefoongesprek tussen Steiner en teameigenaar Gene Haas. De twee schemeren met het ontslag van Schumacher en verderop in de aflevering wordt er ook al gesproken over een opvolger. Voordat Nico Hülkenberg in beeld kwam, kwam ook Ricciardo ter sprake.

Ricciardo "wants ten fucking million" voor stoeltje bij Haas

Kevin Magnussen zou Steiner hebben getipt over Ricciardo, die op dat moment een moeizaam jaar kende bij McLaren. Echter, de Australiër bleek niet te betalen. "We kunnen hem niet betalen, Kevin", zo reageerde Steiner op de vraag van Magnussen of Ricciardo misschien een optie zou zijn voor volgend jaar. "He wants ten fucking million. Minimum!", zo klonk het in niet te misverstane woorden uit de mond van de teambaas. "En de Hulk dan?", zo vervolgde Magnussen, doelend op Hülkenberg. Uiteindelijk bleek Haas inderdaad te kiezen voor de man uit Emmerik.

Testcoureur bij Red Bull Racing in 2023

Ricciardo vertrok aan het einde van het seizoen bij McLaren en tekende een contract bij Red Bull Racing, waar hij in 2023 de rol van test- en reservecoureur vertolkt. De man uit Perth gaf zelf aan tevreden te zijn met deze rol, omdat hij nu meer tijd heeft om met vrienden en familie door te brengen.

