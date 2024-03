Verstappen reageert op Mercedes-geruchten, 'Thaise spion naar Red Bull gestuurd' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na een Formule 1-loos weekend is het deze week weer toeleven naar spektakel op de baan met de Grand Prix van Australië op het programma. Ondertussen gaat alles in de koningsklasse wel gewoon door: zo ook met de hele rel binnen Red Bull Racing waar dinsdag weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd werd. Er kwam namelijk een bijzonder verhaal over een vermeende Thaise spion aan het licht. Daarnaast reageerde Max Verstappen op de geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Coronel ziet Verstappen naar Mercedes gaan: 'Een contract is om je kont mee af te vegen'

Max Verstappen wordt sinds de uitgebroken rel bij Red Bull Racing steeds vaker in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes. Volgens Tim Coronel is het zeker niet uit te sluiten dat Verstappen aan de hand van de 'narrige' vader Jos zijn biezen pakt bij de Oostenrijkse renstal. "Een contract binnen de Formule 1 is nooit iets waard geweest. Een velletje papier om je kont mee af te vegen, meer is het niet", zegt hij onder meer. De volledige uitspraken van Tim Coronel lezen? Klik hier.

Verstappen wordt gevraagd naar Mercedes-geruchten: "Heb een contract bij Red Bull"

Max Verstappen werd tijdens een livestream op Twitch gevraagd naar de geruchten rondom zijn persoon over een vermeende overstap naar Mercedes eind 2024. De Nederlander laat weten dat er geen nieuws is, en dat hij een contract bij Red Bull Racing heeft. Tijdens een livestream op Twitch wordt Verstappen gevraagd of er nieuws is op dit vlak: "Er is geen nieuws, ik heb een contract bij Red Bull Racing [tot eind 2028]", klinkt het. Het hele artikel over Max Verstappen lezen? Klik hier.

Plooij reageert op uitspraak Pérez: "Je gaat toch niet zeggen dat het team te langzaam is"

Jack Plooij reageert kritisch op de uitspraken van Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, nadat de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen tegen een tijdstraf van vijf seconden aanliep in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. "Sergio Pérez had hier best wel een beetje voorzichtiger kunnen zijn. Je gaat toch niet tegen je team zeggen, dat je team te langzaam is. Die gasten moeten alles voor jou doen, hè. Ik vond het geen slimme actie", klinkt het kritisch vanuit Plooij. De volledige uitspraken van Jack Plooij lezen? Klik hier.

Schumacher: 'Achterstand Mercedes zelfs voor Verstappen te groot om races te winnen'

Ralf Schumacher zou graag zien dat Max Verstappen naar Mercedes vertrekt om het allemaal wat spannender te maken in de Formule 1, maar volgens de Duitser zou zelfs de drievoudig wereldkampioen momenteel geen races kunnen winnen in een Zilverpijl. "Ralf Schumacher zou graag zien dat Max Verstappen naar Mercedes vertrekt om het allemaal wat spannender te maken in de Formule 1, maar volgens de Duitser zou zelfs de drievoudig wereldkampioen momenteel geen races kunnen winnen in een Zilverpijl", zo laat hij weten. De volledige uitspraken van Ralf Schumacher lezen? Klik hier.

BILD: 'Thaise eigenaars hebben spion naar hoofdkwartier Red Bull gestuurd'

De hele soap binnen Red Bull Racing lijkt met de dag gekker en gekker te worden en bijna dagelijks horen we wel updates en nieuwe geruchten over de interne onrust binnen het team. Inmiddels zou er vanuit de Thaise eigenaars zelfs een 'spion' richting het hoofdkwartier in Salzburg zijn gestuurd om poolshoogte te nemen. Het hele bizarre verhaal over de Thaise spion lezen? Klik hier.

Gerelateerd