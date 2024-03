Max Verstappen werd tijdens een livestream op Twitch gevraagd naar de geruchten rondom zijn persoon over een vermeende overstap naar Mercedes eind 2024. De Nederlander laat weten dat er geen nieuws is, en dat hij een contract bij Red Bull Racing heeft.

De rust binnen het team van Red Bull Racing is nog altijd niet wedergekeerd. Het onafhankelijke onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christan Horner is inmiddels al een tijdje in zijn voordeel afgerond, maar er lijkt meer gaande binnen de kampioensformatie. Op het oog lijkt er een machtsstrijd gaande, waarbij Red Bull-adviseur Helmut Marko en CEO Oliver Mintzlaff aan de ene kant staan, en teambaas Horner en de Thaise mede-eigenaren aan de andere kant.

Uitspraken Jos Verstappen

Jos Verstappen, de vader van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, gooide daarnaast onlangs olie op het vuur. De Limburger liet optekenen dat Horner zijn functie als teambaas neer moet leggen, omdat de situatie zo niet langer houdbaar is. Ook sprak Verstappen senior uit dat Horner zich opstelt als het slachtoffer, terwijl hij de oorzaak van de problemen zou zijn. Het zorgde ervoor dat Max in de media gevraagd werd partij te kiezen, waarbij hij zich achter zijn vader en Marko schaarde.

Mercedes-geruchten

Het heeft ervoor gezorgd dat de geruchten over een overstap van Verstappen naar Mercedes eind 2024, als de rust niet snel wederkeert, steeds hardnekkiger worden. Tijdens een livestream op Twitch wordt Verstappen gevraagd of er nieuws is op dit vlak: "Er is geen nieuws, ik heb een contract bij Red Bull Racing [tot eind 2028]", klinkt het. Als de commentator de wereldkampioen toespeelt dat zijn antwoord niet erg overtuigend klonk, zegt hij met een glimlach: "Wat bedoel je?" Bekijk het fragement hieronder.

