Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, heeft de laatste weken zijn onvrede over de hele situatie omtrent de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner niet onder stoelen of banken geschoven. De Nederlander weet zeker dat er een 'machtsstrijd' gaande is en laat weer merken dat hij hoopt op een snelle oplossing.

Bij Sporza gaat Jos Verstappen in op de situatie bij het team van zijn zoon, waar het sinds begin februari onrustig is door de beschuldigingen. Ondanks dat Red Bull het onderzoek al heeft afgerond en Horner mocht blijven, is de onrust sindsdien alleen maar toegenomen. Dit ziet ook Jos, die hoopt dat er snel wat gaat veranderen. Toch verwacht hij op de korte termijn niet veel. "Het is voor de buitenwereld zeker moeilijk te volgen. Ik denk dat het noodzaak is voor hen om rust binnen het team te krijgen, maar gezien de omstandigheden denk ik dat het nog even door zal gaan. Ik ben benieuwd, maar het helpt niet bij het hele proces."

Vorig jaar kwam al naar buiten dat er binnen Red Bull een machtsstrijd zou zijn, waarbij adviseur Helmut Marko en CEO Oliver Mintzlaff aan de ene kant zouden staan en teambaas Horner en de Thaise mede-eigenaren aan de andere kant. Jos zegt dat ook hij verdeeldheid ziet binnen Red Bull Racing sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz eind 2022. "Er is zeker een bepaalde machtsstrijd gaande. We gaan het zien, ik kan er niet te veel over zeggen. Ik hoop dat de rust snel terugkeert en dat ze zich gaan concentreren op het racen, want daar gaat het om. Maar dit is niet goed."

Daar waar het buiten de baan chaos is bij Red Bull, gaat het op de baan voortvarend. Red Bull werd eerste en tweede tijdens de races in Bahrein en Saoedi-Arabië om het seizoen 2024 te openen. Jos Verstappen is wat dat betreft blij dat het sportief gezien nog goed lijkt te gaan met het team. "Ik weet het niet wat er moet gebeuren. Het belangrijkste voor ons is dat Max blijft winnen en dat doet hij. De auto is heel goed en tussen de engineers en Max is er niets aan de hand, dus dat is ook goed. Max weet dat gedeelte ook wel uit te schakelen, maar hij krijgt veel vragen over wat er speelt en dat vindt hij niet fijn. Maar dat hoort er ook bij, de andere kant van de Formule 1."

